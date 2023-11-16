Alekseev спел на украинском для своей любимой, россиянки Ульяны Синецкой
Алексеев анонсировал новый трек, точнее — переведенную версию старого хита "Навсегда". Артист на видео спел для своей девушки, экс-виагрянки Ульяны Синецкой, которая родом из России.
Трогательный ролик опубликовал в Instagram.
Признался в любви
Никита Алексеев уже 5 лет в отношениях с певицей Ульяной Синецкой, которая является гражданкой России, но живет уже долгое время в Украине.
Девушка певца – экс-участница группы ВиаГра и в начале полномасштабного вторжения находилась по работе в России. Однако сразу после 24 февраля покинула страну-агрессора и через некоторое время вернулась в Украину к любимому.
Иногда артист публикует новые фото и видео с девушкой. На этот раз он спел для нее украинскую версию своего хита, влюбленно глядя в ее глаза.
Премьера песни "Назавжди" состоится завтра. Пока исполнитель опубликовал только кусочек трека и музыкального видео.
@alekseevsinger
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Напомним, DZIDZIO, ALEKSEEV, Тополя и Пономарев очаровали чувственной балладой, которую не решались выпускать.
Также мы писали, что ALEKSEEV перепел на украинском свой легендарный хит "Как ты там".
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