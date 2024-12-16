Хто з зірок помер у 2024 — відомі імена

Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros

Цьогоріч чимало світових та українських зірок померли. Серця харизматичного актора Ален Делона, легенди світу "Гаррі Потера" Меггі Сміт, українського співака Віталія Білоножка та багато інших припинили битися.

Редакція Новини.LIVE вшановує пам'ять тих, кого вже з нами немає.

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Ален Делон

Зірка фільмів "На яскравому сонці", "Рокко і його брати", "Леопард", "Нескорений", "Самурай" та багато інших помер у віці 88 років. Це сталося наприкінці літа в його будинку. Поруч з ним були троє дітей. Ален Делон мав дифузну лімфому та хворобу Альцгеймера. Кількома роками раніше артист пережив подвійний інсульт.

Французький актор Ален Делон. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Шеннен Догерті

Також літом покинула земний світ зірка серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" та "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті. Акторка довгий час боролась з раком молочної залози. Артистка знала, що невдовзі помре, тому ще з весни готувалась до цього дня — продавала майно, склала заповіт та розповіла, яким має бути прощання.

Американська акторка Шеннен Догерті. Фото: instagram.com/theshando/

Меггі Сміт

Підняли палочки до гори і фанати "Гаррі Поттера". Британська акторка та двічі лауреатка премії "Оскар" Меггі Сміт померла у вересні. Їй було 89 років. Артистку британський король Чарльз ІІІ вважав національним надбанням, а фанати любили за чарівну роль професорки Макґонеґел в франшизі про чарівників та Вайолет Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон".

Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros

Ліам Пейн

16 жовтня загинув колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн. Він впав з балкона третього поверху готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі. Чоловіку був лише 31 рік. Трагедію досі розслідують прокурори, з'являються нові факти та докази. Попередньо артист був під дією наркотичних речовин. Поліція затримала трьох причетних до загибелі співака. Однак, справа ще розглядається.

Ліам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne

Віталій Білоножко

На початку року помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Йому було 71. Відомо, що артист страждав від цукрового діабету. Прощалися з легендою у Києві.

Прощання з Віталієм Білоножко. Фото: Новини.LIVE

Ісак Анді

Нещодавно засновник відомого бренду одягу Mango упав у ущелину з висоти 150 метрів. Це сталося під час екскурсії із сім'єю у Каталонії. Чоловік одразу загинув. Його спадкоємцем став син Джонатан Андік. На момент трагічної смерті іспанського бізнесмена статки його родини оцінювались в 4,5 млрд доларів.

Іспанський бізнесмен Ісак Андік. Фото: Facebook/isakandicenterprenure

Рон Елі

Актор Рон Елі зіграв культового персонажа у серіалі "Тарзан", що виходив на каналі NBC з 1966 по 1968 рік. Чоловік помер 29 вересня у власному будинку в Лос-Аламосі, Каліфорнія. Йому було 89 років. Акторська кар'єра Елі тривала понад 40 років

Актор Рон Елі у фільмі "Тарзан". Фото: TV Guide

Богдан Сташків

Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП на Закарпатті, коли їхав на зустріч із сестрою. Правоохоронні органи встановили, що 67-річний співак не впорався з керуванням авто, виїхав на узбіччя й перевернувся на дах. Разом з них їхав його друг, який також загинув, та дружина, яка ледве вижила.

Богдан Сташків. Фото: скриншот

Бенджі Грегорі

Актор ще в дитинстві зіграв культову роль — Брайана Таннера у всіх чотирьох сезонах серіалу "Альфа" з 1986 по 1990 рік. Також знімався в серіалах "Команда А" та "Сутінкова зона" у 80-х, а також з’явився в пілотному телесеріалі "Фенстер-Холл" Disney. Бенджі Грегорі помер 13 червня. Причина — тепловий удар. Чоловік заснув у машині від перевтоми.

Бенджі Грегорі в фільмі "Альф". Фото: NBC Universal

Джина Роулендс

Після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера пішла з життя зірка "Щоденника пам'яті" та "Іншої жінки" Джина Роулендс. Акторці було 94 роки. Вона померла у своєму будинку у Каліфорнії в оточенні близьких. На похоронах були присутні її чоловік Роберт Форрест і дочка Олександра "Ксан" Кассаветес.

Актриса Джина Роулендс. Фото: New Line Cinema

Нагадаємо, у смертельній автотрощі на Львівщині загинула донька зірки шоу Х-Фактор. Також на війні загинув актор з фільму "Довбуш" Яков Ткаченко.