Хто з зірок помер у 2024 — відомі імена

Ален Делон, Меггі Сміт і Ліам Пейн — зірки, які померли в 2024
Цьогоріч чимало світових та українських зірок померли. Серця харизматичного актора Ален Делона, легенди світу "Гаррі Потера" Меггі Сміт, українського співака Віталія Білоножка та багато інших припинили битися.
Редакція Новини.LIVE вшановує пам'ять тих, кого вже з нами немає.
Ален Делон
Зірка фільмів "На яскравому сонці", "Рокко і його брати", "Леопард", "Нескорений", "Самурай" та багато інших помер у віці 88 років. Це сталося наприкінці літа в його будинку. Поруч з ним були троє дітей. Ален Делон мав дифузну лімфому та хворобу Альцгеймера. Кількома роками раніше артист пережив подвійний інсульт.
Шеннен Догерті
Також літом покинула земний світ зірка серіалів "Беверлі-Гіллз 90210" та "Усі жінки — відьми" Шеннен Догерті. Акторка довгий час боролась з раком молочної залози. Артистка знала, що невдовзі помре, тому ще з весни готувалась до цього дня — продавала майно, склала заповіт та розповіла, яким має бути прощання.
Меггі Сміт
Підняли палочки до гори і фанати "Гаррі Поттера". Британська акторка та двічі лауреатка премії "Оскар" Меггі Сміт померла у вересні. Їй було 89 років. Артистку британський король Чарльз ІІІ вважав національним надбанням, а фанати любили за чарівну роль професорки Макґонеґел в франшизі про чарівників та Вайолет Кроулі в серіалі "Абатство Даунтон".
Ліам Пейн
16 жовтня загинув колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн. Він впав з балкона третього поверху готелю CasaSur Palermo в Буенос-Айресі. Чоловіку був лише 31 рік. Трагедію досі розслідують прокурори, з'являються нові факти та докази. Попередньо артист був під дією наркотичних речовин. Поліція затримала трьох причетних до загибелі співака. Однак, справа ще розглядається.
Віталій Білоножко
На початку року помер народний артист України, музикант і співак, засновник і організатор Міжнародного фестивалю сімейної творчості "Мелодія двох сердець" Віталій Білоножко. Йому було 71. Відомо, що артист страждав від цукрового діабету. Прощалися з легендою у Києві.
Ісак Анді
Нещодавно засновник відомого бренду одягу Mango упав у ущелину з висоти 150 метрів. Це сталося під час екскурсії із сім'єю у Каталонії. Чоловік одразу загинув. Його спадкоємцем став син Джонатан Андік. На момент трагічної смерті іспанського бізнесмена статки його родини оцінювались в 4,5 млрд доларів.
Рон Елі
Актор Рон Елі зіграв культового персонажа у серіалі "Тарзан", що виходив на каналі NBC з 1966 по 1968 рік. Чоловік помер 29 вересня у власному будинку в Лос-Аламосі, Каліфорнія. Йому було 89 років. Акторська кар'єра Елі тривала понад 40 років
Богдан Сташків
Народний артист України Богдан Сташків загинув у ДТП на Закарпатті, коли їхав на зустріч із сестрою. Правоохоронні органи встановили, що 67-річний співак не впорався з керуванням авто, виїхав на узбіччя й перевернувся на дах. Разом з них їхав його друг, який також загинув, та дружина, яка ледве вижила.
Бенджі Грегорі
Актор ще в дитинстві зіграв культову роль — Брайана Таннера у всіх чотирьох сезонах серіалу "Альфа" з 1986 по 1990 рік. Також знімався в серіалах "Команда А" та "Сутінкова зона" у 80-х, а також з’явився в пілотному телесеріалі "Фенстер-Холл" Disney. Бенджі Грегорі помер 13 червня. Причина — тепловий удар. Чоловік заснув у машині від перевтоми.
Джина Роулендс
Після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера пішла з життя зірка "Щоденника пам'яті" та "Іншої жінки" Джина Роулендс. Акторці було 94 роки. Вона померла у своєму будинку у Каліфорнії в оточенні близьких. На похоронах були присутні її чоловік Роберт Форрест і дочка Олександра "Ксан" Кассаветес.
Нагадаємо, у смертельній автотрощі на Львівщині загинула донька зірки шоу Х-Фактор. Також на війні загинув актор з фільму "Довбуш" Яков Ткаченко.
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