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Ален Делон, Мэгги Смит и Лиам Пэйн — звезды, умершие в 2024 году

16 декабря 2024 10:00
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Кто из звезд умер в 2024 году — известные имена
Мэгги Смит в роли профессора МакГонагалл. Фото: Warner Bros
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

В этом году немало мировых и украинских звезд умерли. Сердца харизматического актера Ален Делона, легенды мира "Гарри Поттера" Мэгги Смит, украинского певца Виталия Белоножко и многих других перестали биться.

Редакция Новини.LIVE  почитает память тех, кого уже с нами нет.

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Ален Делон

Звезда фильмов "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Леопард", "Непокоренный", "Самурай" и многие другие умер в возрасте 88 лет. Это произошло в конце лета в его доме. Рядом с ним находились трое детей. Ален Делон имел диффузную лимфому и болезнь Альцгеймера. Несколькими годами ранее артист пережил двойной инсульт.

Ален Делон
Французский актер Ален Делон. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Шеннен Догерти

Также летом покинула земной мир звезда сериалов "Беверли-Гиллз 90210" и "Все женщины — ведьмы" Шеннен Догерти. Актриса долгое время боролась с раком молочной железы. Звезда знала, что скоро умрет, поэтому еще с весны готовилась к этому дню — продавала имущество, составила завещание и рассказала, каким должно быть прощание.

Шеннен Догерти
Американская актриса Шеннен Догерти. Фото: instagram.com/theshando/

Мэгги Смит

Подняли палочки вверх и фанаты "Гарри Поттера". Британская актриса и дважды лауреат премии "Оскар" Мэгги Смит умерла в сентябре. Ей было 89 лет. Артистку британский король Чарльз ІІІ считал национальным достоянием, а фанаты любили за волшебную роль профессора МакГонагалл во франшизе о волшебниках и Вайолет Кроули в сериале "Аббатство Даунтон".

Мэгги Смит в роли профессора МакГонагалл
Мэгги Смит в роли профессора МакГонагалл. Фото: Warner Bros

Лиам Пейн

16 октября погиб бывший участник группы One Direction Лиам Пэйн. Он упал с балкона третьего этажа отеля CasaSur Palermo в Буэнос-Айресе. Мужчине был всего 31 год. Трагедию все еще расследуют прокуроры, появляются новые факты и доказательства. Предварительно артист был под действием наркотических веществ. Полиция задержала троих причастных к гибели певца. Однако дело еще рассматривается.

Лиам Пейн
Лиам Пейн. Фото: instagram.com/liampayne

Виталий Белоножко

В начале года скончался народный артист Украины, музыкант и певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Белоножко. Ему было 71. Известно, что артист страдал сахарным диабетом. Прощались с легендой в Киеве.

Прощание с Виталием Белоножко
Прощание с Виталием Белоножко. Фото: Новини.LIVE

Исаак Анди

Недавно основатель известного бренда одежды Mango упал в ущелье с высоты 150 метров. Это произошло во время экскурсии с семьей в Каталонии. Мужчина сразу погиб. Его наследником стал сын Джонатан Андик. На момент трагической смерти испанского бизнесмена состояние его семьи оценивалось в 4,5 млрд долларов.

Исаак Андик
Испанский бизнесмен Исаак Андик. Фото: Facebook/isakandicenterprenure

Рон Элли

Актер Рон Эли сыграл культового персонажа в сериале "Тарзан", выходившем на канале NBC с 1966 по 1968 год. Мужчина умер 29 сентября в собственном доме в Лос-Аламосе, Калифорния. Ему было 89 лет. Актерская карьера Эли длилась более сорока лет.

Рон Элли
Актер Рон Эли в фильме "Тарзан". Фото: TV Guide

Богдан Сташкив

Народный артист Украины Богдан Сташкив погиб в ДТП в Закарпатье, когда ехал на встречу с сестрой. Правоохранительные органы установили, что 67-летний певец не справился с управлением авто, выехал на обочину и перевернулся на крышу. Вместе с ними ехал его друг, который также погиб, та едва выжила жена.

Богдан Сташкив
Богдан Сташкив. Фото: скриншот

Бенджи Грегори

Актер еще в детстве сыграл культовую роль — Брайана Таннера во всех четырех сезонах сериала "Альфа" с 1986 по 1990 год. Также снимался в сериалах "Команда А" и "Сумеречная зона" в 80-х, а также появился в пилотном телесериале "Фенстер-Холл" Disney. Бенджи Грегори скончался 13 июня. Причина — тепловой удар. Мужчина уснул в машине от переутомления.

Бенджи Грегори
Бенджи Грегори в фильме Альф. Фото: NBC Universal

Джина Роулендс

После продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера ушла из жизни звезда "Дневника памяти" и "Другой женщины" Джина Роулендс. Актрисе было 94 года. Она скончалась в своем доме в Калифорнии в окружении близких. На похоронах присутствовали ее муж Роберт Форрест и дочь Александра Ксан Кассаветес.

Джина Роулендс
Актриса Джина Роулендс. Фото: New Line Cinema

Напомним, в смертельной автокатастрофе во Львовской области погибла дочь звезды шоу Х-Фактор. Также на войне погиб актер из фильма "Довбуш" Яков Ткаченко.

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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