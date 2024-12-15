У ДТП загинула донька співачки, телеведучої Ірини Борисюк

Скрипалька Рената Дзігасова. Фото: Instagram/dzigasovaa

Вранці неділі, 15 грудня, на 105-му кілометрі автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська сталась потрійна ДТП, в результаті якої загинули семеро людей. Серед них донька відомої співачки, телеведучої Ірини Борисюк, 24-річна Рената Дзігасова.

Про це повідомляє видання "20 хвилин".

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Усі семеро загиблих внаслідок ДТП — пасажири мікроавтобуса Mercedes Sprinter. Рената Дзігасова проживала і працювала за кордоном. Вона, як і зіркова мама, зв’язала життя з музикою — стала скрипалькою.

"Разом з оркестром гастролювала, а коли виступи закінчилися, поїхала додому, в Україну, аби різдвяні свята провести з рідними. До дому залишалося трохи понад сто кілометрів", — повідомляють журналісти з Тернополя.

Саме з цього міста родом Ірина Борисюк. На її сторінках в соцмережах немає публікацій з приводу трагічної ДТП. У 2010 році Ірина брала участь у вокальному шоу телеканалу "X-Фактор", у якому дійшла до півфіналу. У 2011 році стала ведучою телепроєкту "Танці з зірками", а також шоу "Фермер шукає дружину".

Публікацію з приводу трагедії зробив і колектив Тернопільської музичної школи № 2 ім. М. Вербицького. В ній працює Ірина Борисюк, а Рената Дзігасова навчалась.

"Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної дитини. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай Господь пошле вам кріпості та сили пережити цю непоправну втрату, а покійній дарує вічний спокій у своєму Царстві Небесному", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко. Також ми розповідали, що іранську співачку Парасту Ахмаді заарештували за онлайн-виступ без хіджабу.