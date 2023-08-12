Аліна Гросу довела себе до сліз власною піснею

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу готує новий чуттєвий трек. Зірка нещодавно довела власним співом до сліз не тільки прихильників, а й саму себе.

Фрагмент треку Аліна показала у соціальних мережах.

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"А може, все це не любов"

Співачка Аліна Гросу нещодавно присвятила ліричну пісню своєму батькові. Тепер на черзі новий трек про кохання.

"Привіт, любов", — підписала коротко допис, де співає частину пісні артистка.

На кадрах Аліна чуттєво виконує композицію, а наприкінці починає плакати. Фоловери засипали зірку комплементами та переконані, що пісня написана з особистого досвіду артистки.

Аліна Гросу вже тривалий час не коментує своє особисте життя. Зараз вона перебуває у США, де навчається на акторку.

Українська співачка Аліна Гросу закінчила стосунки з російським актором Романом Полянським. Перед цим була одружена з бізнесменом Олександром Комковим. Із ним вона була у шлюбі з 2019 по 2020 роки.

Раніше MÉLOVIN випустив перший трек зa рік.

Нагадаємо, Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці.