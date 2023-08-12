Аліна Гросу довела себе до сліз власною піснею
Співачка Аліна Гросу готує новий чуттєвий трек. Зірка нещодавно довела власним співом до сліз не тільки прихильників, а й саму себе.
Фрагмент треку Аліна показала у соціальних мережах.
"А може, все це не любов"
Співачка Аліна Гросу нещодавно присвятила ліричну пісню своєму батькові. Тепер на черзі новий трек про кохання.
"Привіт, любов", — підписала коротко допис, де співає частину пісні артистка.
На кадрах Аліна чуттєво виконує композицію, а наприкінці починає плакати. Фоловери засипали зірку комплементами та переконані, що пісня написана з особистого досвіду артистки.
Аліна Гросу вже тривалий час не коментує своє особисте життя. Зараз вона перебуває у США, де навчається на акторку.
Українська співачка Аліна Гросу закінчила стосунки з російським актором Романом Полянським. Перед цим була одружена з бізнесменом Олександром Комковим. Із ним вона була у шлюбі з 2019 по 2020 роки.
Раніше MÉLOVIN випустив перший трек зa рік.
Нагадаємо, Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці.