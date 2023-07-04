Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці
Співачка Аліні Гросу, яка зараз проживає в США, виграла в лотерею. Зірка зізнається, що сама ніколи б не повірила, що таке можливо, тим більше з першого разу.
Про це Гросу повідомила у Instagram.
Не вірила, що таке може бути
Співачка розповіла, що вперше в житті вирішила купити собі лотерейний квиток. Пішла в магазин та придбала квиток за 30 доларів. Це був єдиний з кросвордами, які так полюбляє зірка.
"Прийшла додому, вирішила його, збіглося 9 слів в різних колонках, а це 500 тисяч доларів. Я вже не знала, як радіти. Розібралася, що то не 500 тисяч доларів, а 270 доларів, але вони на дорозі не валяються", — розповіла виконавиця.
Тоді Аліна вирушила в магазин за виграшом. Після цього співачка вирішила придбати ще один кросворд.
"Після того, як вирішила кросворд, взяла цей прекрасний квиточок, принесла на касу, і мені показує, що мій виграш — 500 доларів. Ще 500 доларів! Я ніколи не виріла, що таке може бути. Але ніщо не дається просто так", — розповіла Аліна Гросу і додала вирішила віддати гроші на благодійність.
Раніше відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.
Нагадаємо, Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.