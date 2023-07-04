Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліні Гросу, яка зараз проживає в США, виграла в лотерею. Зірка зізнається, що сама ніколи б не повірила, що таке можливо, тим більше з першого разу.

Про це Гросу повідомила у Instagram.

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Не вірила, що таке може бути

Співачка розповіла, що вперше в житті вирішила купити собі лотерейний квиток. Пішла в магазин та придбала квиток за 30 доларів. Це був єдиний з кросвордами, які так полюбляє зірка.

"Прийшла додому, вирішила його, збіглося 9 слів в різних колонках, а це 500 тисяч доларів. Я вже не знала, як радіти. Розібралася, що то не 500 тисяч доларів, а 270 доларів, але вони на дорозі не валяються", — розповіла виконавиця.

Тоді Аліна вирушила в магазин за виграшом. Після цього співачка вирішила придбати ще один кросворд.

"Після того, як вирішила кросворд, взяла цей прекрасний квиточок, принесла на касу, і мені показує, що мій виграш — 500 доларів. Ще 500 доларів! Я ніколи не виріла, що таке може бути. Але ніщо не дається просто так", — розповіла Аліна Гросу і додала вирішила віддати гроші на благодійність.

Раніше відео на пісню "Грозами" співачка зняла у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, що зняла відеороботу на айфон.

Нагадаємо, Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.