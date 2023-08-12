Алина Гросу довела себя до слез собственной песней

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу готовит новый чувственный трек. Звезда недавно довела собственным пением до слез не только поклонников, но и саму себя.

Фрагмент трека Алина показала в социальных сетях.

Читайте также:

"А може, все це не любов"

Певица Алина Гросу недавно посвятила лирическую песню своему отцу. Теперь на очереди новый трек о любви.

"Привет, любовь", — подписала коротко пост, где поет часть песни артистка.

На кадрах Алина чувственно исполняет композицию, а в конце начинает плакать. Фоловеры засыпали звезду комплементами и уверены, что песня основана на личном опыте артистки.

Алина Гросу уже долгое время не комментирует свою личную жизнь. Сейчас она находится в США, где учится на актрису.

Украинская певица Алина Гросу закончила отношения с российским актером Романом Полянским. Перед этим была замужем за бизнесменом Александром Комковым. С ним она была в браке с 2019 по 2020 годы.

Ранее MÉLOVIN выпустил первый трек за год.

Напомним, Алина Гросу поразила суммой, выигранной в лотерею в Америке.