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Алина Гросу довела себя до слез собственной песней

12 августа 2023 15:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Алина Гросу довела себя до слез собственной песней
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Алина Гросу готовит новый чувственный трек. Звезда недавно довела собственным пением до слез не только поклонников, но и саму себя.

Фрагмент трека Алина показала в социальных сетях.

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Певица Алина Гросу недавно посвятила лирическую песню своему отцу. Теперь на очереди новый трек о любви.

 

"Привет, любовь", — подписала коротко пост, где поет часть песни артистка.

На кадрах Алина чувственно исполняет композицию, а в конце начинает плакать. Фоловеры засыпали звезду комплементами и уверены, что песня основана на личном опыте артистки.

Алина Гросу уже долгое время не комментирует свою личную жизнь. Сейчас она находится в США, где учится на актрису.

Украинская певица Алина Гросу закончила отношения с российским актером Романом Полянским. Перед этим была замужем за бизнесменом Александром Комковым. С ним она была в браке с 2019 по 2020 годы.

Ранее MÉLOVIN выпустил первый трек за год.

Напомним, Алина Гросу поразила суммой, выигранной в лотерею в Америке.

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