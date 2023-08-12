Алина Гросу довела себя до слез собственной песней
Певица Алина Гросу готовит новый чувственный трек. Звезда недавно довела собственным пением до слез не только поклонников, но и саму себя.
Фрагмент трека Алина показала в социальных сетях.
"А може, все це не любов"
Певица Алина Гросу недавно посвятила лирическую песню своему отцу. Теперь на очереди новый трек о любви.
"Привет, любовь", — подписала коротко пост, где поет часть песни артистка.
На кадрах Алина чувственно исполняет композицию, а в конце начинает плакать. Фоловеры засыпали звезду комплементами и уверены, что песня основана на личном опыте артистки.
Алина Гросу уже долгое время не комментирует свою личную жизнь. Сейчас она находится в США, где учится на актрису.
Украинская певица Алина Гросу закончила отношения с российским актером Романом Полянским. Перед этим была замужем за бизнесменом Александром Комковым. С ним она была в браке с 2019 по 2020 годы.
Ранее MÉLOVIN выпустил первый трек за год.
Напомним, Алина Гросу поразила суммой, выигранной в лотерею в Америке.