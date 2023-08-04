"Скоро приїду, обіймами все розкажу": Аліна Гросу зворушливо привітала батька з днем народження

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу (GROSU) у день народження свого батька випустила зворушливу пісню "Батьки". Артистка присвятила її всім українським татам і мамам.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент співачки.

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За словами зірки, зараз не вистачає пісень, присвячених батькам.Тож Аліна хоче підтримати всіх людей, хто не може бути поруч з родиною.

"У світі є дуже багато пісень про кохання, але немає про велику любов до батьків. Цією піснею я дуже хочу підтримати всіх, хто втратив рідних та тих, кого вимушено розділила відстань. Хочу підштовхнути кожного слухача ще більше цінувати родину і не боятися говорити найближчим, як вони їх кохають", — розповіла Аліна Гросу.

Трек записували на відомій американській студії, де свої хіти створювало багато світових артистів.

"Хоч і працювала зі мною професійна команда зі світовим ім'ям, але традиційно трек доробляла моя українська музична команда! Адже наші — найкращі!" — говорить зірка.

Разом з треком, артистка випустила лірик-відео. Знімали на айфон, як і поперендній кліп артистки.

"Відеоробота на трек "Батьки" вийшла абсолютно простою, бо в найважливіших у світі речах вичурність — зайва", — говорить Гросу.

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з батьками: instagram.com/alina_grosu/

Співачка Аліна Гросу з батьком: instagram.com/alina_grosu/

Зі своїми рідними Аліна Гросу бачиться рідко. Зі своїм татом вона бачилась майже пів року тому, коли приїздила в Україну. А з мамою зустрілась на свій день народження у червні, коли Анна Гросу разом з молодшим братиком Аліни приїздили до Лос-Анджелесу. Зідзвонюватись з рідними теж виходить рідко, адже різні часові пояси даються взнаки.

"Дуже сумую. Але хочу отримати цінні знання з акторства і якнайшвидше повернутися до рідної України. Загалом навчання в американських школах акторства триває два роки, але я обрала більш прискорену програму навчання. Адже, мені є чим займатися і як розвиватися в нашій країні, тому вже скоро я повернусь додому", — розповіла зірка.

Сьогодні відеодзвінок буде обов'язковим, незважаючи ні на що, адже в її родині особливий день. Сьогодні день народження у тата Аліни — Михайла Гросу. Аліна підкреслила, що великі святкування переносяться на той час, коли Україна здобуде Перемогу, а поки ж Михайло Михайлович святкуватиме у колі найближчих.

"Це найголовніше — що рідні будуть поряд з ним, а я приєднаюсь по відео. В мого тата надзвичайно гарна інтуїція, все, що він скаже збувається за рік чи два. Деколи не погоджуєшся, але потім розумієш, що він був правий. Приємно, що мені це також передалося відсотків на 80, я так само відчуваю людей, як він. Для мене дуже важлива думка батька, тому що якщо вже батькові подобається, то це вже точно добре. Адже він вимоглива людина. Він стриманий, трудолюбивий, серйозний, цілеспрямований чоловік та суворий батько", — говорить Аліна Гросу.

Та за суворістю Аліна з самого дитинства відчуває теплу любов та щиру підтримку.

"Я вдячна татові абсолютно за все! За його підтримку, виховання, поради, за те, що він в мене є. З ним, як за кам'яною стіною. Він із тих чоловіків, за якими не страшно ніщо, на нього завжди можна покластися, але я намагаюсь не перекладати на нього свої проблеми і всі моменти вирішувати самостійно, але я знаю, що в мене є тато і мені спокійніше на душі від цього", — поділилася співачка.

Аліна підкреслює, що пісня присвячена не лише її батькам, а кожному татові та мамі України.

Раніше MÉLOVIN випустив перший трек зa рік.

Нагадаємо, Аліна Гросу вразила сумою, яку виграла в лотерею в Америці.