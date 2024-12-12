Аліна Гросу натякнула, що вагітна від росіянина Романа Полянського — фото

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу підігріла інтерес шанувальників до свого особистого життя. Виконавиця натякнула, що чекає дитину від свого чоловіка, російського актора Романа Полянського.

На запитання про вагітність зірка відповіла під час спілкування з фанами в Instagram.

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У соцмережах співачка запропонувала шанувальниками поставити їй запитання, на які б вони хотіли почути відповідь. Дехто із користувачів написав зірці, що вона скоро завагітніє. На таку заяву Гросу дала неочікувану відповідь, яка ще більше заінтригувала прихильників.

"З чого ви взяли? Може, я вже", — дала відповідь зірка.

Аліна Гросу натякнула на вагітність. Фото: instagram.com/alina_grosu

Також співачка дала зрозуміти, що хоче мати велику родину. У відповідь на ще одне запитання Гросу написала: "Планую дітей, і багато".

Аліна Гросу відповіла на запитання про дітей. Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, фани поцікавилися у співачки, яка зараз мешкає у США, чи не думає вона повернутися на батьківщину та дати концерти в українських містах.

"В Україні буду вже цього місяця. Але для туру потрібна повноцінна довга підготовка. Так що 2025 рік. Сподіваюсь, що вдасться заїхати у кожен куточок України", — дала відповідь виконавиця.

Аліна Гросу заговорила про концерти в Україні. Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що Аліна Гросу не квапиться офіційно підтверджувати свій шлюб із російським актором Романом Полянським, з яким вона почала зустрічатися ще до повномасштабної війни.

Однак пару вже неодноразово бачили разом за кордоном. Нещодавно Гросу та Полянський знову засвітилися разом у США.

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