Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Аліна Гросу засвітилася разом з чоловіком-росіянином у США arrow

Аліна Гросу засвітилася разом з чоловіком-росіянином у США

1 грудня 2024 11:01
Марія Покровська - Редактор
Аліна Гросу та Роман Полянський засвітилися разом у США - фото
Аліна Гросу з чоловіком. Фото: instagram.com/alina_grosu
Марія Покровська - Редактор

Співачка Аліна Гросу ретельно приховує обличчя свого чоловіка в соцмережах. Однак фани впевнені, що обранцем зірки став російський актор Роман Полянський. з яким вона зустрічалася до повномасштабної війни.

Черговим підтвердженням цього стало відео з Гросу та Полянським, яке опублікував блогер Богдан Беспалов.

Читайте також:

Аліну Гросу заскочили із росіянином Романом Полянським

На відео, яке поширилося в мережі, Гросу відпочивала разом із Полянським. Подружжя сиділо поруч за вечерею в компанії друзів.

Аліна Гросу та Роман Полянський
Аліна Гросу та Роман Полянський. Фото: скриншот

Це вже не вперше, коли пара з'являється разом на публіці. Раніше Гросу та Полянський засвітилися разом на званій вечері у Нью-Йорку.

Світлиною із подружжя в Instagram поділилася посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Каретна.

Аліна Гросу та Роман Полянський у Нью-Йорку
Аліна Гросу та Роман Полянський у Нью-Йорку. Фото: instagram.com/ambdrsima

У своїй публікації посадовиця назвала Полянського "чудовим супутником життя" Гросу.

Роман Полянський та Аліна Гросу
Роман Полянський та Аліна Гросу. Фото: instagram.com/ambdrsima

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Аліна Гросу виїхала з України до США, де почала навчатися в кіношколі та будувати кар'єру акторки.

На запитання про свого тоді ще бойфренда Полянського, співачка відповідала, що вони вже не разом. А вже у березні 2024 року зірка повідомила, що вийшла заміж. І хоча обличчя свого загадкового чоловіка Гросу не показала, усі впізнали в ньому Романа Полянського.

Нагадаємо, "коханець" Анджеліни Джолі вперше відреагував на чутки про їхні стосунки.

Також ми писали, що волонтер Сергій Стерненко заручився зі своєю коханою.

шлюб Аліна Гросу особисте життя Роман Полянський українські зірки російські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

11:55 Одесити з учорашнього дня без води — коли відновлять

11:53 У мобільному застосунку Monobank стався збій

11:51 Новий очільник Євроради Антоніу Кошта приїхав до Києва

11:45 КНДР передала Росії нові РСЗВ — чим це загрожує Харкову

11:28 На Одещині засудили жінку, яка здавала позиції ТЦК

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

11:19 Зеленський розповів, чим РФ обстрілювала Україну цього тижня

11:16 Дев'ять спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:05 В Україні 33 роки тому голосували за незалежність — як це було

10:55 На Одещині з'явиться артезіанська свердловина за два мільйони

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК