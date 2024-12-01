Аліна Гросу та Роман Полянський засвітилися разом у США - фото

Аліна Гросу з чоловіком. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу ретельно приховує обличчя свого чоловіка в соцмережах. Однак фани впевнені, що обранцем зірки став російський актор Роман Полянський. з яким вона зустрічалася до повномасштабної війни.

Черговим підтвердженням цього стало відео з Гросу та Полянським, яке опублікував блогер Богдан Беспалов.

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На відео, яке поширилося в мережі, Гросу відпочивала разом із Полянським. Подружжя сиділо поруч за вечерею в компанії друзів.

Аліна Гросу та Роман Полянський. Фото: скриншот

Це вже не вперше, коли пара з'являється разом на публіці. Раніше Гросу та Полянський засвітилися разом на званій вечері у Нью-Йорку.

Світлиною із подружжя в Instagram поділилася посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Каретна.

Аліна Гросу та Роман Полянський у Нью-Йорку. Фото: instagram.com/ambdrsima

У своїй публікації посадовиця назвала Полянського "чудовим супутником життя" Гросу.

Роман Полянський та Аліна Гросу. Фото: instagram.com/ambdrsima

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни Аліна Гросу виїхала з України до США, де почала навчатися в кіношколі та будувати кар'єру акторки.

На запитання про свого тоді ще бойфренда Полянського, співачка відповідала, що вони вже не разом. А вже у березні 2024 року зірка повідомила, що вийшла заміж. І хоча обличчя свого загадкового чоловіка Гросу не показала, усі впізнали в ньому Романа Полянського.

Нагадаємо, "коханець" Анджеліни Джолі вперше відреагував на чутки про їхні стосунки.

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