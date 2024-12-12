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Алина Гросу намекнула на беременность от российского актера

12 декабря 2024 15:28
Мария Покровская - Редактор
Алина Гросу намекнула, что беременна от россиянина Романа Полянского — фото
Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
Мария Покровская - Редактор

Певица Алина Гросу подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Исполнительница намекнула, что ждет ребенка от своего мужа, российского актера Романа Полянского.

На вопрос о беременности звезда ответила во время общения с фанами в Instagram.

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В соцсетях певица предложила поклонникам задать ей вопрос, на какие бы они хотели услышать ответ. Кто-то из пользователей написал звезде, что она скоро забеременеет. На такое заявление Гросу дала неожиданный ответ, который еще больше заинтриговал поклонников.

"С чего вы взяли? Может я уже", — дала ответ звезда.

Алина Гросу намекнула на беременность
Алина Гросу намекнула на беременность. Фото: instagram.com/alina_grosu

Также певица дала понять, что хочет иметь большую семью. В ответ на еще один вопрос Гросу написала: "Планирую детей и много".

Алина Гросу ответила на вопрос о детях
Алина Гросу ответила на вопросы о детях. Фото: instagram.com/alina_grosu

Кроме того, фаны поинтересовались у певицы, которая сейчас живет в США, не думает ли она вернуться на родину и дать концерты в украинских городах.

"В Украине буду уже в этом месяце. Но для тура нужна полноценная долгая подготовка. Так что 2025 год. Надеюсь, что удастся заехать в каждый уголок Украины", — ответила исполнительница.

Алина Гросу заговорила о концертах в Украине
Алина Гросу заговорила о концертах в Украине. Фото: instagram.com/alina_grosu

Отметим, что Алина Гросу не спешит официально подтверждать свой брак с российским актером Романом Полянским, с которым она начала встречаться еще до полномасштабной войны.

Однако пару уже неоднократно видели вместе за границей. Недавно Гросу и Полянский снова засветились вместе в США.

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Алина Гросу Роман Полянский беременность украинские звезды соцсети

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