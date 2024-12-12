Алина Гросу намекнула, что беременна от россиянина Романа Полянского — фото

Алина Гросу намекнула на беременность от российского актера
Певица Алина Гросу подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Исполнительница намекнула, что ждет ребенка от своего мужа, российского актера Романа Полянского.
На вопрос о беременности звезда ответила во время общения с фанами в Instagram.
Гросу заговорила о беременности и возвращении в Украину
В соцсетях певица предложила поклонникам задать ей вопрос, на какие бы они хотели услышать ответ. Кто-то из пользователей написал звезде, что она скоро забеременеет. На такое заявление Гросу дала неожиданный ответ, который еще больше заинтриговал поклонников.
"С чего вы взяли? Может я уже", — дала ответ звезда.
Также певица дала понять, что хочет иметь большую семью. В ответ на еще один вопрос Гросу написала: "Планирую детей и много".
Кроме того, фаны поинтересовались у певицы, которая сейчас живет в США, не думает ли она вернуться на родину и дать концерты в украинских городах.
"В Украине буду уже в этом месяце. Но для тура нужна полноценная долгая подготовка. Так что 2025 год. Надеюсь, что удастся заехать в каждый уголок Украины", — ответила исполнительница.
Отметим, что Алина Гросу не спешит официально подтверждать свой брак с российским актером Романом Полянским, с которым она начала встречаться еще до полномасштабной войны.
Однако пару уже неоднократно видели вместе за границей. Недавно Гросу и Полянский снова засветились вместе в США.
Также мы писали, что беременная Меган Фокс после расставания с бойфрендом приобрела дом в Лос-Анджелесе.
Читайте Новини.LIVE!