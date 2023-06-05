Аліна Гросу розповіла, як знімала свій бюджетний кліп

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Співачка GROSU вміє економно розпоряджатися коштами. Кліп на новий сингл артистка зняла з мінімальним бюджетом.

Про це зірка розповіла у своєму Instagram.

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Витрачати гроші не на часі

Аліна Гросу днями представила нове відео на пісню "Грозами". Співачка зняла кліп у Лос-Анджелесі. Аліна зізналася, скільки людей допомагали створювати відеороботу.

"З самого початку я планувала якийсь цікавенний кліп на пісню "Грозами", але потім зрозуміла, що зараз не на часі витрачати на це гроші. Пізніше зробимо роботу з історією, як і раніше, але вже на якусь нову пісню, коли це буде більш актуально. А ось над "Грозами" працювали всього дві людини: я і оператор. Разом обирали локації, він знімав, а я монтувала. Все знято на айфон...і навіть, не на новий, і змонтовано все на айфоні…ось такі зараз часи...образи, зачіска, мейк — це було також на мені", — розкрила подробиці роботи над новим відео Аліна.

Зірка раніше зізнавался, що довго вагался, яку пісню першою випускати: сумну чи веселу, адже часи зараз непрості. В результаті фанати Гросу переконали випустити запальний трек.

Це перший хіт української співачки, який вона записувала на відомій студії Лос-Анджелеса, де свої хіти створювали багато світових артистів.

Нагадаємо, після переїзду у США співачка Аліна Гросу стала рідше з’являтися у соцмережах.

Раніше Гросу розповіла, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.