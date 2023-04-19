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Аліна Гросу побувала на знімальному майданчику другої частини фільму "Джокер" у Голлівуді

19 квітня 2023 18:24
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова
Аліна Гросу побувала на знімальному майданчику другої частини фільму "Джокер" у Голлівуді
Співачка Аліна Гросу у Каліфорнії. Фото: Instagram/alina_grosu
62757643-3069-4b67-b99c-135136fa9100 - Олександра Черзорова

Українська співачка та акторка Аліна Гросу, яка наприкінці минулого року переїхала жити до США та на деякий час зникла з соцмереж, стала частіше виходити на зв'язок та ділитися з шанувальниками подробицями свого життя за кордоном. 

Цього разу дівчина розповіла про те, чим планує займатися в США та поділилася відвертим знімком у своєму Instagram.

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Навчання і благодійність

Аліна Гросу визнає, що останнім часом стала "трішечки інтровертом", але пов'язує це з тим, що наразі багато навчається та продовжує працювати над новим матеріалом.

Співачка повідомила, що вже незабаром запише нову пісню та навіть планує зняти на неї кліп.

"Планую кліп, але навіть не уявляю, як його знімати, бо розумію, що є більш важливі речі на котрі зараз потрібні кошти", — поділилася думками Аліна.

Гросу зазначила, що також займається благодійністю, але гроші не збирає, а допомагає виключно тими коштами, які заробляє сама.

Відомо, що Аліна продовжує вдосконалювати свою акторську майстерність у Голлівуді та часто відвідує кіностудії та знімальні майданчики. Нещодавно дівчина повідомила, що їй навіть пощастило побачити на власні очі зйомку однієї зі сцен другого фільму "Джокер".

Аліна Гросу побувала на знімальному майданчику у Голлівуді. Фото: Instagram/alina_grosu

Невідомо, чи вдалося Гросу побачити Леді Гагу і Хоакіна Фенікса, але дівчина зізнається, що була "в шоці".

Раніше, ми вже публікували знімки Леді Гаги в образі Харлі Квінн та розповідали подробиці скандальної справи Армі Гаммера.

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