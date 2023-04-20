Аліна Гросу розповіла, що невідомі надсилають дікпіки її матері: "У тата шок"
Після переїзду у США співачка Аліна Гросу стала рідше з’являтися у соцмережах. Втім, артистка виправила цю ситуацію та вийшла на зв’язок з підписниками.
У своїх Instastories Гросу відповіла на з три десятки їхніх запитань.
Непристойні фото та запитання про секс
27-річна співачка, яка зараз живе у Лос-Анджелесі (Каліфорнія), на питання чи отримувала від незнайомців фотографії їхніх статевих органів (дікпіків), відповіла: "Я вже можу відкрити виставку подібних "полотен". Я не розумію, що у чоловіків в голові".
Аліна порадила всім, хто пишається розміром свого статевого органу, пишатися цим, але вдома наодинці. Та перестати надсилати інтимні частини тіла їй в особисті повідомлення. Але найстрашніше, як виявилось, зовсім не це.
"А самий дикий треш, що ці дурні знайшли телефон моєї мами, думають що то мій і тепер надсилають їй ось цю всю "красу". У тата шок", — зізналась Гросу.
Також співачка відповіла на запитання, чи був в неї секс на першому побаченні.
"Не було. Не можу сказати, що я в цьому щось погане бачу, якщо люди зрілі і взаємно цього хочуть. Але не було такого, щоб мене хтось настільки зачепив, аби їхав дах", — підсумувала Аліна.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Гросу побувала на знімальному майданчику другої частини фільму "Джокер" у Голлівуді. Також ми писали, що Аліна Гросу прокоментувала розставання з бойфрендом-росіянином.