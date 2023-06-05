Алина Гросу рассказала, как снимала свой бюджетный клип

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица GROSU умеет экономно распоряжаться денежными средствами. Клип на новый сингл артистка сняла с минимальным бюджетом.

Об этом звезда рассказала в своем Instagram.

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Тратить деньги не ко времени

Алина Гросу на днях представила новое видео на песню "Грозами". Певица сняла клип в Лос-Анджелесе. Алина призналась, сколько людей помогало создавать видеоработу.

"С самого начала я планировала какой-то интересный клип на песню "Грозами", но потом поняла, что сейчас не время тратить на это деньги. Позже сделаем работу с историей, но уже на какую-то новую песню, когда это будет более актуально. А вот над "Грозами" работали всего два человека: я и оператор. Вместе выбирали локации, он снимал, а я монтировала. Все снято на айфон...и даже, не на новый, и смонтировано все на айфоне...вот такие сейчас времена...образы, прическа, мейк — это было также на мне", — раскрыла подробности работы над новым видео Алина.

Звезда раньше признавалась, что долго колебалась, какую песню первой выпускать: грустную или веселую, ведь времена сейчас непростые. В результате фанаты Гросу убедили выпустить зажигательный трек.

Это первый хит украинской певицы, которую она записывала на известной студии Лос-Анджелеса, где свои хиты создавали много мировых артистов.

Напомним, после переезда в США певица Алина Гросу стала реже появляться в соцсетях.

Ранее Гросу рассказала, что в последнее время стала "немножко интровертом", но связывает это с тем, что много учится и продолжает работать над новым материалом.