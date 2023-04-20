Алина Гросу рассказала, что неизвестные присылают дикпики ее матери: "У папы шок"

Певица Алина Гросу не стесняется говорить об откровенном. Фото: коллаж Новини.LIVE

После переезда в США певица Алина Гросу стала реже появляться в соцсетях. Впрочем, артистка исправила эту ситуацию и вышла на связь с подписчиками.

В своих Instastories Гросу ответила на три десятка их вопросов.

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27-летняя певица, которая сейчас живет в Лос-Анджелесе (Калифорния), на вопрос получала ли от незнакомцев фотографии их половых органов (дикпиков), ответила: "Я уже могу открыть выставку подобных "полотен". Я не понимаю, что у мужчин в голове".

Алина посоветовала всем, кто гордится размером своего полового органа, гордиться этим, но дома наедине. И перестать посылать интимные части тела ей в личные сообщения. Но самое страшное, как оказалось, совсем не это.

"А самый дикий трэш, что эти дураки нашли телефон моей мамы, думают что это мой и теперь присылают ей вот эту всю "красоту". У папы шок", — призналась Гросу.

Также певица ответила на вопрос, был ли у нее секс на первом свидании.

"Не было. Не могу сказать, что я в этом что-то плохое вижу, если люди зрелые и взаимно этого хотят. Но не было такого, чтобы меня кто-то настолько задел, чтобы поехала крыша", — подытожила Алина.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Гросу побывала на съемочной площадке второй части фильма "Джокер" в Голливуде. Также мы писали, что Алина Гросу прокомментировала расставание с бойфрендом-россиянином.