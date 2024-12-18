Алина Гросу показала свою маму — редкие фото

Алина Гросу с мамой. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу впервые за длительное время поделилась фотографиями со своей мамой Анной. Артистка поздравила самого родного человека с днем рождения.

Фотографиями и ппоздравлением Гросу поделилась в своем Instagram.

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Алина Гросу поздравила маму с днем рождения

В особый день исполнительница поделилась архивными кадрами с именинницей. На фото из семейного альбома Гросу показала, как позирует с мамой в разные периоды жизни — с самого детства в подростковом возрасте.

"С днем рождения, моя муся. Люблю сильно-сильно", — нежно обратилась к самой родной Алина.

Алина Гросу в детстве с мамой. Фото: instagram.com/alina_grosu

Также певица показала, как с годами сменилась ее мама. Гросу поделилась свежей фотографией, на которой трогательно целует маму в щечку на фоне новогодней елки.

Алина Гросу со своей мамой. Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, недавно Алина Гросу намекнула, что и сама скоро станет мамой.

Также в сети подтвердили брак певицы с известным российским актером.