Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Алина Гросу засветилась вместе с мужем-россиянином в США arrow

Алина Гросу засветилась вместе с мужем-россиянином в США

1 декабря 2024 11:01
Мария Покровская - Редактор
Алина Гросу и Роман Полянский засветились вместе в США.
Алина Гросу с мужчиной. Фото: instagram.com/alina_grosu
Мария Покровская - Редактор

Певица Алина Гросу тщательно скрывает лицо своего мужа в соцсетях. Однако фаны уверены, что избранником звезды стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась до полномасштабной войны.

Очередным подтверждением тому стало видео с Гросу и Полянским, которое опубликовал блогер Богдан Беспалов.

Читайте также:

Алину Гросу застали с россиянином Романом Полянским

На видео, распространившемся в сети, Гросу отдыхала вместе с Полянским. Супруги сидели рядом за ужином в компании друзей.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский. Фото: скриншот

Это уже не в первый раз, когда пара появляется вместе на публике. Ранее Гросу и Полянский засветились вместе на званом ужине в Нью-Йорке.

Фотографией из супругов в Instagram поделилась посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна.

Алина Гросу и Роман Полянский в Нью-Йорке
Алина Гросу и Роман Полянский в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/ambdrsima

В своей публикации чиновник назвала Полянского "прекрасным спутником жизни" Гросу.

Роман Полянский и Алина Гросу
Роман Полянский и Алина Гросс. Фото: instagram.com/ambdrsima

Напомним, что в начале полномасштабной войны Алина Гросу уехала из Украины в США, где начала учиться в киношколе и строить карьеру актрисы.

На вопрос о своем тогда еще бойфренде Полянском певица отвечала, что они уже не вместе. А уже в марте 2024 года звезда сообщила, что вышла замуж. И хотя лицо своего загадочного мужа Гросу не показало, все узнали в нем Романа Полянского.

Напомним, "любовник" Анджелины Джоли впервые отреагировал на слухи об их отношениях.

Также мы писали, что волонтер Сергей Стерненко обручился со своей возлюбленной.

брак Алина Гросу личная жизнь Роман Полянский украинские звезды российские звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:05 В Украине 33 года назад выступили за независимость — как это было

10:55 На Одесчине появится артезианская скважина за два миллиона

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

Новость с фото

10:35 Сказочные станции метро мира — какие цены на билеты в 2024 году

10:34 В Ровенской области раздались взрывы — что известно

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

10:31 На границе фиксируют очереди на одном из пунктов пропуска

10:20 В Черном море дежурят ракетоносители — угроза для Одесчины

10:18 В ПС ответили, сколько вражеских дронов сбили во время атаки РФ

10:12 В Украине появятся новые экзамены во время кампании-2025

09:58 Оккупанты ударили дроном по маршрутке в Херсоне, есть жертвы

11:05 В Украине 33 года назад выступили за независимость — как это было

10:55 На Одесчине появится артезианская скважина за два миллиона

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

Новость с фото

10:35 Сказочные станции метро мира — какие цены на билеты в 2024 году

10:34 В Ровенской области раздались взрывы — что известно

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

10:31 На границе фиксируют очереди на одном из пунктов пропуска

10:20 В Черном море дежурят ракетоносители — угроза для Одесчины

10:18 В ПС ответили, сколько вражеских дронов сбили во время атаки РФ

10:12 В Украине появятся новые экзамены во время кампании-2025

09:58 Оккупанты ударили дроном по маршрутке в Херсоне, есть жертвы

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК