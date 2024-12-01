Алина Гросу и Роман Полянский засветились вместе в США.

Алина Гросу с мужчиной. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу тщательно скрывает лицо своего мужа в соцсетях. Однако фаны уверены, что избранником звезды стал российский актер Роман Полянский, с которым она встречалась до полномасштабной войны.

Очередным подтверждением тому стало видео с Гросу и Полянским, которое опубликовал блогер Богдан Беспалов.

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На видео, распространившемся в сети, Гросу отдыхала вместе с Полянским. Супруги сидели рядом за ужином в компании друзей.

Алина Гросу и Роман Полянский. Фото: скриншот

Это уже не в первый раз, когда пара появляется вместе на публике. Ранее Гросу и Полянский засветились вместе на званом ужине в Нью-Йорке.

Фотографией из супругов в Instagram поделилась посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна.

Алина Гросу и Роман Полянский в Нью-Йорке. Фото: instagram.com/ambdrsima

В своей публикации чиновник назвала Полянского "прекрасным спутником жизни" Гросу.

Роман Полянский и Алина Гросс. Фото: instagram.com/ambdrsima

Напомним, что в начале полномасштабной войны Алина Гросу уехала из Украины в США, где начала учиться в киношколе и строить карьеру актрисы.

На вопрос о своем тогда еще бойфренде Полянском певица отвечала, что они уже не вместе. А уже в марте 2024 года звезда сообщила, что вышла замуж. И хотя лицо своего загадочного мужа Гросу не показало, все узнали в нем Романа Полянского.

Напомним, "любовник" Анджелины Джоли впервые отреагировал на слухи об их отношениях.

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