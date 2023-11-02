Алла Пугачова повернулася до Росії — чи був із нею Максим Галкін

Алла Пугачова

Відома співачка Алла Пугачова повернулася до Росії через прикордонний пункт у Псковській області 2 листопада. Після перетину кордону вона поїхала на чорному автомобілі марки Toyota Camry.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться, що Максима Галкіна, її чоловіка, якого внесено до реєстру іноагентів, не було помічено поряд з нею.

Також повідомляється, що Примадонна проходила через прикордонний пункт у Псковській області, вона закрила обличчя хусткою.

Варто уточнити, що навесні 2022 року Алла разом із Максимом Галкіним та їхніми дітьми вирушила жити до Ізраїлю, незабаром після старту СВО. З моменту цього переїзду співачка відвідувала Росію двічі: один раз у серпні 2022 року, а потім у травні 2023 року.

Вже 31 жовтня співачка опублікувала свою першу за чотири місяці посаду в Інстаграмі, написавши під фотографією: "Живемо далі".

Нагадаємо, що Максим Галкін поїхав із Ізраїлю у безпечне місце. В цей час він знаходиться в Лімасолі на Кіпрі.

Також ми писали, що Максим Галкін розповів, чи воюватиме за Ізраїль.