Максим Галкін розповів, чи воюватиме за Ізраїль

Шоумен Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Після того як терористична організація ХАМАС напала на Ізраїль, російські пропагандисти почали зловтішатися з того, що в епіцентрі війни опинилися співачка Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін. На єхидне запитання росіян, чи піде шоумен воювати за Ізраїль, він дав досить чітку відповідь.

Відео, в якому розповів про свої плани, Галкін опублікував в Instagram.

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"Я б пішов"

7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС несподівано напало на Ізраїль. Алла Пугачова і Максим Галкін з двома дітьми переїхали до цієї країни майже одразу від початку повномасштабної війни в Україні. Родина проживає в Кейсарії, на півночі країни. Але часто буває і в елітному районі Тель-Авіва, Пітуах, що відносно недалеко від Сектору Гази.

Російські ЗМІ писали, що Пугачова з родиною втікла з Ізраїлю через війну, проте Галкін записав відео в якому спростував ці чутки. Також він відповів на запитання, яке дуже турбувало росіян: чи піде він на фронт воювати за Ізраїль.

"Ті, хто запитують, чому я не на фронті тут. Я можу сказати, що якби я служив в армії Ізраїлю і були хоч якісь підстави, щоб я міг зараз піти захищати Ізраїль, я б пішов. Але я маю можливість по-іншому підтримати країну. Я піду здавати кров, я буду допомагати... Я думаю, що ізраїльтянам важливо, що ми з Аллою зараз тут. Ми тут не для того, щоб отримати паспорт", — розповів Галкін.

Він зауважив, що навіть під час війни в Ізраїлі почуває себе у безпеці. Вони з родиною почувають себе у цій країні як вдома, тому не збиралися нікуди тікати.

"Ізраїльтяни не вилітають з Ізраїлю, не тікають. Ізраїльтяни зі всього світу приїжджають, щоб підтримати країну, щоб воювати за неї зі зброєю в руках", — сказав шоумен.

Він також показав у сторіс, як його діти, 10-річні Гаррі і Ліза, проводять час у бомбосховищі під час обстілів.

Гаррі і Ліза Галкіни у бомбосховищі. Фото:

maxgalkinru

Нагадаємо, Пугачову і Галкіна нібито помітили в ізраїльському аеропорту — шоумен спростував.

Також ми писали, що Галкін, який переїхав з Пугачовою до Ізраїлю, вийшов на зв'язок.