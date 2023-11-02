Алла Пугачева вернулась в Россию — был ли с ней Максим Галкин

Алла Пугачева

Известная певица Алла Пугачева вернулась в Россию через пограничный пункт в Псковской области 2 ноября. После пересечения границы она уехала на черном авто марки Toyota Camry.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении говорится, что Максим Галкин, ее супруг, который внесен в реестр иноагентов, не был замечен рядом с ней.

Также сообщается, что Примадонна проходила через пограничный пункт в Псковской области, она закрыла лицо платком.

Стоит уточнить, что весной 2022 года Алла вместе с Максимом Галкиным и их детьми отправилась жить в Израиль, вскоре после старта СВО. С момента этого переезда певица посещала Россию два раза: один раз в августе 2022 года и затем в мае 2023 года.

Уже 31 октября певица опубликовала свой первый за четыре месяца пост в Инстаграме, написав под фотографией: "Живем дальше".

Напомним, что Максим Галкин уехал из Израиля в безопасное место. В настоящее время он находится в Лимассоле на Кипре.

Также мы писали, что Максим Галкин рассказал, будет ли воевать за Израиль.