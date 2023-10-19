Максим Галкин уехал из Израиля и поехал на Кипр

Шоумен Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин уехал из Израиля в безопасное место. В настоящее время он находится в Лимассоле на Кипре.

Об этом он сам рассказал в Instagram.

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Будет путешествовать по Европе

Юморист вышел на связь со своими поклонниками и рассказал, что сейчас находится в Лимассоле на Кипре, где у него завтра запланирован концерт. В отображении в окне было видно, что Максим стоит на балконе и смотрит на море.

Поехал ли он туда сам или вместе с Аллой Пугачевой и детьми, Галкин не рассказал.

О своих планах уехать из Израиля, на который 7 октября напала террористическая группировка ХАМАС, Галкин рассказал еще несколько дней назад. Дело в том, что у шоумена запланированы концерты не только на Кипре, но и в Польше, Молдове и Великобритании. Следующие недели он проведет, путешествуя по Европе.

С начала военных действий в Израиле Галкин с семьей оставался там, рассказывал, что происходит в стране, а также показывал, как они с семьей живут в условиях войны.

Напомним, на Максима Галкина составили протокол из-за статуса "иноагента".

Также мы писали, что Максим Галкин рассказал, будет ли воевать за Израиль.