Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Максим Галкин уехал из Израиля и поехал на Кипр arrow

Максим Галкин уехал из Израиля и поехал на Кипр

19 октября 2023 15:21
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Максим Галкин уехал из Израиля и поехал на Кипр
Шоумен Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Максим Галкин уехал из Израиля в безопасное место. В настоящее время он находится в Лимассоле на Кипре.

Об этом он сам рассказал в Instagram.

Читайте также:

Будет путешествовать по Европе

Юморист вышел на связь со своими поклонниками и рассказал, что сейчас находится в Лимассоле на Кипре, где у него завтра запланирован концерт. В отображении в окне было видно, что Максим стоит на балконе и смотрит на море.

Поехал ли он туда сам или вместе с Аллой Пугачевой и детьми, Галкин не рассказал.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

О своих планах уехать из Израиля, на который 7 октября напала террористическая группировка ХАМАС, Галкин рассказал еще несколько дней назад. Дело в том, что у шоумена запланированы концерты не только на Кипре, но и в Польше, Молдове и Великобритании. Следующие недели он проведет, путешествуя по Европе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

С начала военных действий в Израиле Галкин с семьей оставался там, рассказывал, что происходит в стране, а также показывал, как они с семьей живут в условиях войны.

Напомним, на Максима Галкина составили протокол из-за статуса "иноагента".

Также мы писали, что Максим Галкин рассказал, будет ли воевать за Израиль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

Актуальное по теме