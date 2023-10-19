Максим Галкин уехал из Израиля и поехал на Кипр
Максим Галкин уехал из Израиля в безопасное место. В настоящее время он находится в Лимассоле на Кипре.
Об этом он сам рассказал в Instagram.
Будет путешествовать по Европе
Юморист вышел на связь со своими поклонниками и рассказал, что сейчас находится в Лимассоле на Кипре, где у него завтра запланирован концерт. В отображении в окне было видно, что Максим стоит на балконе и смотрит на море.
Поехал ли он туда сам или вместе с Аллой Пугачевой и детьми, Галкин не рассказал.
О своих планах уехать из Израиля, на который 7 октября напала террористическая группировка ХАМАС, Галкин рассказал еще несколько дней назад. Дело в том, что у шоумена запланированы концерты не только на Кипре, но и в Польше, Молдове и Великобритании. Следующие недели он проведет, путешествуя по Европе.
С начала военных действий в Израиле Галкин с семьей оставался там, рассказывал, что происходит в стране, а также показывал, как они с семьей живут в условиях войны.
Напомним, на Максима Галкина составили протокол из-за статуса "иноагента".
Также мы писали, что Максим Галкин рассказал, будет ли воевать за Израиль.
Читайте Новини.LIVE!