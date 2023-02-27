Alyosha презентує терапевтичну книгу в Європі: де та коли
Вже на початку березня шанувальники співачки Alyosha зможуть зустрітися з нею в Європі. Щоправда, поки не відомо, в онлайн чи офлайн режимі. Від початку повномасштабної війни артистка з трьома дітьми переїхала до США.
Про це Олена Тополя (справжнє ім’я співачки) розповіла у своєму Instagram.
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Деталі
4 березня у Празі (Чехія) відбудеться презентація терапевтичної книги "Таємні історії маленьких і великих перемог". Співачка Alyosha стала голосом проєкту.
"В програмі заходу відбудеться відкрите читання книги авторкою Танею Стус.Також вона поділиться з дітьми та батьками своєю особистою історією, яка її надихнула на створення десять оповідань. Презентація відбудеться за підтримки Посольства України в Чеській Республіці", — написала Alyosha.
Нагадаємо, раніше ми писали, що британський музикант Елтон Джон пожертвує Україні 125 тисяч доларів. Також ми розповідали, щот сценарій першого епізоду серіалу "Спіймати Кайдаша" виставили на благодійний аукціон.