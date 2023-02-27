Alyosha представляет терапевтическую книгу в Европе — где и когда

Певица Alyosha (Алена Тополя)

Уже в начале марта поклонники певицы Alyosha смогут встретиться с ней в Европе. Правда, пока неизвестно, в онлайн или офлайн режиме. С начала полномасштабной войны артистка с тремя детьми переехала в США.

Об этом Алена Тополя (настоящее имя певицы) рассказала в своем Instagram.

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4 марта в Праге (Чехия) состоится презентация терапевтической книги "Тайные истории маленьких и великих побед". Певица Alyosha стала голосом проекта.

"В программе мероприятия состоится открытое чтение книги автором Таней Стус. Также она поделится с детьми и родителями своей личной историей, которая вдохновила ее на создание десяти рассказов. Презентация состоится при поддержке Посольства Украины в Чешской Республике", — написала Alyosha.

Напомним, ранее мы писали, что британский музыкант Элтон Джон пожертвует Украине 125 тысяч долларов. Также мы рассказывали, что сценарий первого эпизода сериала "Поймать Кайдаша" выставили на благотворительный аукцион.