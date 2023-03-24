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Американская актриса Гвинет Пэлтроу оказалась в центре судебного скандала: детали

24 марта 2023 22:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Гвинет Пэлтроу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Американская актриса Гвинет Пэлтроу предстала перед судом. Процесс начался из-за несчастного случая на горном курорте, который произошел в 2016 году. Знаменитость столкнулась на лыжной трассе с мужчиной. Утверждается, что он получил сотрясение мозга и перелом ребер.

Об этом сообщает BBC.

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Подробности

76-летний Терри Сандерсон подал иск на Пэлтроу. Он требует компенсацию в размере 300 тысяч долларов

Звезда отрицает свою вину и подала встречный иск. Актриса требует один доллар за моральный ущерб плюс судебные издержки.

Адвокат мужчины Лоуренс Бюлер заявил, что "безрассудные" действия знаменитости повлекли за собой столкновение. По его словам, Пэлтроу каталась неосторожно.

"Она знала, что кататься таким образом, вслепую, глядя по сторонам, было опрометчиво, она знала, что продолжая кататься таким образом... она врежется у кого-то", — сказал Бюлер.

Адвокат заявил, что после столкновения с 79-летним мужчиной Пэлтроу скрылась. Она оставила его лежать без сознания.

Дочь Терри Сандерсона рассказала, что ее отец сменился после инцидента. По ее словам, он был "коммуникабельным и энергичным", а теперь он "взволнован" и "легко расстраивается". Потерпевший стал "одержимым" судом и хотел прощения.

В судебном иске говорится, что Сандерсон потерял сознание на несколько минут после несчастного случая на лыжах. У него было сотрясение мозга и четыре сломанных ребра.

Врач, дававший показания, сообщил, что истец получил черепно-мозговую травму, которая "полностью изменила его жизнь".

Нейропсихолог Алина Фонг заявила, что Сандерсон "страдал от последствий сотрясения мозга в течение полутора лет", когда она встретилась с ним в мае 2017 года.

Версия американской актрисы

Адвокат звезды Стив Оуэнс отвергает обвинения Сандерсона. Он называет их "бредом". По словам Оуэнса, его подзащитная только начала спускаться со склона, когда мужчина внезапно врезался ей в спину.

Адвокаты пострадавшего заявляют обратное. О том, что Пэлтроу была позади и врезалась в Сандерсона, свидетельствуют и его травмы.

Стив заявил, что поначалу знаменитость подозревала, что на нее напали. Она была так удивлена этим, что решила не кататься на лыжах до конца дня.

Одним из свидетелей по делу стал друг Сандерсона, Крейг Рамон, первым увидевший столкновение. Он сообщил, что слышал крик и видел, как Пэлтроу врезалась в мужчину.

Во время перекрестного допроса адвокаты Пэлтроу заметили, что Рамон страдает дальтонизмом. Он не мог различить по одежде, кто из лыжников стал причиной несчастного случая.

Адвокаты Пэлтроу также заявили, что кадры из камеры GoPro и публикация в социальных сетях, подтверждающих ее версию событий, "пропали".

Судебный процесс над американской звездой привлек внимание СМИ и обрастает скандальными подробностями.

На одном из заседаний звезда появилась в больших очках-авиаторах. В социальных сетях Пэлтроу обвинили в копировании стиля известного серийного убийцы Джеффри Дамера, носившего похожий аксессуар.

Накануне показаний на третий день адвокаты актрисы пытались принести в зал суда лакомство, чтобы угостить судебные приставы.

Напомним, этот год стал очень насыщенным и успешным для ирландского киноактера Колина Фаррелла. За роль в фильме "Банши Инишерина" он получил свой второй "Золотой глобус", а также был номинирован на другие престижные премии, в том числе и "Оскар". Впрочем, в личной жизни не все удалось.

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