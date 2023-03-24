ТОП-6 зірок, яких переслідували сталкери

Співачку Злату Огнєвіч та британську зірку Гаррі Стайлса переслідували сталкери

Чимало людей одержимі знаменитостям і готові піти на відчайдушні вчинки, аби познайомитися зі своїми кумирами. Так, буквально нещодавно до будинку співачки Ріанни, яка вагітна другою дитиною, у Беверлі-Гіллз пробрався невідомий чоловік. Він мав намір зробити пропозицію руки та серця зірці. Таких людей називають сталкерами.

Новини.LIVE розкаже про зірок, які не з чуток знають про таких особистостей.

Кіра Найтлі

Британська акторка та її чоловік, колишній музикант гурту Klaxons, Джеймс Райтон зіткнулися з екстравагантним сталкером. Він був одержимий не лише зірковою родиною, а й кішками. 50-річний Марк Ревілл слав сім'ї Найтлі записки та листівки з кішками, а одного разу відправив флешку з піснею "Вальс пухнастої кішки" у власному виконанні і попросив зірку оцінити пісню і виконати її на сцені. Іншим разом чоловік прийшов до будинку родини Найтлі і почав мяукати в її поштову скриньку. Чоловік акторки прогнав його.

У підсумку сталкера заарештували. Психіатрична експертиза показала, що він хворий на параноїдальну шизофренію. З'ясувалося, що в минулому він не раз робив протизаконні дії: робив оголені фотографії дітей, надсилав листи з погрозами чи непристойностями різним людям. А одного разу голяка заліз до будинку медсестри. Суд зобов'язав його пройти примусове лікування, оштрафував, приговорив до восьми тижнів в'язниці, а також заборонив Ревіллу наближатися до членів родини Найтлі.

Кіану Рівз

Американський суд заборонив 38-річному Браяну Діксону наближатися до канадського актора та його коханої, художниці Олександри Грант ближче ніж на 100 метрів.

Сталкер переслідував знаменитостей з листопада минулого року. Затримати його вдалося лише в січні 2023-го. За цей час Браян встиг шість разів увірватися в будинок Кіану в Лос-Анджелесі. Крім цього, Діксон стверджував, що вони з Рівзом родичі і називав себе у соцмережах Джаспером Кейтом Рівзом. Чоловік навіть залишив біля будинку актора підозрілий рюкзак, в якому був набір для аналізу ДНК.

Виявилось, що переслідувач вже сидів у в’язниці за зберігання наркотиків, злодійство, опір арешту та проникнення зі зломом.

Гвінет Пелтроу

Оскароносна акторка страждала від переслідувань одного й того самого сталкера майже два десятиліття. Все почалося 2000 року, коли чоловік на ім'я Данте Сойю став надсилати Пелтроу листи та подарунки, серед яких були секс-іграшки та його оголені фотографії. Сталкер пропонував знаменитості вступити з ним в інтимний зв'язок або одружитися. Тоді Пелтроу звернулася до поліції і суд визнав чоловіка невинним через психічний розлад. На кілька років його помістили до психіатричної лікарні.

2009 року Сойю знову почав надсилати акторці листи та подарунки — цього разу вже без непристойностей. Серед подарунків були сережки, куховарська книга, одяг із секонд-хенду, а також релігійні книги — чоловік став побожним християнином. Шість років він переслідував Гвінет, і врешті-решт його знову затримали. На суді Сойю заявив, що своїми посланнями лише хотів показати акторці, що з минулого суду він сильно змінився і став кращим, але все ще хоче запропонувати їй руку та серце.

Гаррі Стайлс

Іспанець Пабло Таразага-Ореро кілька місяців переслідував британську зірку. Вперше співак зустрів свого переслідувача, коли той спав на зупинці. Стайлс запропонував купити їжу або оплатити готель. Таразага-Ореро сказав, що він веган, і попросив нагодувати його японськими бобами едамаме. Музикант приніс йому обід із веганського кафе. З цього почалася одержимість сталкера.

Чоловік поставив намет неподалік будинку Гаррі на півночі Лондона і ходив за ним по п'ятах протягом трьох місяців. Таразага-Ореро клав гроші та записки в поштову скриньку знаменитості, всюди йшов за ним, а одного разу спробував схопити актора, коли той ішов у паб.

На суді Таразага-Ореро заявив, що Стайлс запропонував йому зайнятися сексом. Сталкера засудили до року громадського нагляду, невеликого штрафу та місяця психологічного лікування, а також заборонили взаємодіяти зі співаком, публікувати записи про нього в соціальних мережах та наближатися до нього ближче ніж на 250 м. Втім згодом він порушив заборону і написав Стайлсу у Facebook.

Тейлор Свіфт

Американська співачка якось зізналась, що носить з собою армійські бойові бинти, що зупиняють кровотечу при ножових або кульових пораненнях, оскільки сталкери переслідують її постійно, а багато з них мають при собі зброю. Так, наприклад, один з них, а саме Френк Ендрю Гувер кілька місяців відправляв листи із погрозами самій співачці, а також її батькові Скотту.

"Я вирішив покінчити з усіма Свіфтами, тому що я не можу терпіти це вірусне л**но, яке поширює твоя дочка. Ви зла сім'я дияволів: Скотт, Остін, Тейлор, Ендрю. Ця пропозиція не жарт, тому що Господь хоче спалити їх у пустелі для мене", — отримав від нього батько співачки.

У листі самої Тейлор він якось побажав членам її сім'ї померти від аневризми мозку. Чоловіка затримали, суд заборонив Гуверу наближатися до Тейлор. Втім, він все одно прийшов на її концерт в Остіні, а потім поїхав за нею до аеропорту. Охорона зірки помітила його та звернулася до поліції. Суд визнав сталкера винним у неодноразовому порушенні заборонного ордера та засудив до десяти років умовно, призначив йому психологічне тестування, а також зобов'язав носити GPS-датчик, який відстежує його пересування.

Злата Огнєвіч

Неадекватний шанувальник української співачки переслідував її понад три роки. Вадим Лебідь називав себе чоловіком Злати та вимагав, щоб та познайомила його зі своїми батьками. Останнєю краплею стали погрози, які Злата записала на відео. Тоді її врятували два чоловіки, які відвернули увагу неадекватного шанувальника. А Огнєвіч тим часом поїхала до відділку поліції.

На початку 2022 року, за місяць до повномасштабної війни, сталкера затримали.

"Чоловік протягом тривалого часу систематично погрожував вбивством заявниці, переслідував та відправляв смс-повідомлення у різні соціальні мережі. 25 січня, за силової підтримки спецназівців КОРД, ми затримали правопорушника за місцем мешкання", — повідомила на сайті Нацполіція.

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Нагадаємо, раніше ми писали про закордонних знаменитостей, які були біженцями. Також ми розповідали про селебрітіс, які бачили НЛО та вірять у прибульців.