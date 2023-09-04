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Анастасія Приходько різко прокоментувала російські гастролі Повалій

4 вересня 2023 14:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анастасія Приходько різко прокоментувала російські гастролі Повалій
Співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Таїсія Повалій, яка активно підтримує політику Росії в Україні, дала кілька концертів у країні-агресорі. Співачка Анастасія Приходько не змогла змовчати на такий зрадницький крок.

Свою відповідь Повалій Приходько опублікувала у своєму Instagram.

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Під час своїх концертів у Росії Повалій зізналася у теплих почуттях до країни-терористки. Артистка навіть подякувала РФ.

 

Анастасія Приходько різко прокоментувала російські гастролі Повалій. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Ти ще на коліна стань...Запам'ятайте це!!! І ніколи не пробачайте, вони всі почнуть колись лізти назад та благати їх пробачити. Але, на мою думку, їй шлях до України закритий назавжди. А, до речі, де її син? Вона ж його тут залишила, а що вона буде казати, коли його мобілізують?" — прокоментувала Приходько слова Повалій.

Таїсія Повалій виступила у двох російських містах — Уфі та Кемерово. В Уфі був концерт під назвою "Время героев", а в Кемерово — "ПесниZаРодину", з терористичним символом Z, який окупанти малювали на техніці, коли розпочали повномасштабне вторгнення до України.

Після концертів Повалій давала інтерв'ю російським пропагандистам. Вона заявила, що "українці духовно не виховані".

Таїсія Повалій до повномасштабної війни жила та працювала в Росії. Коли країна-агресорка розпочала вторгнення, вона залишилася в Росії та підтримала війну. Через це співачка-зрадниця у жовтні 2022 року потрапила під санкції РНБО.

Раніше влада Праги скасували концерт пропутінської співачки Нетребко.

Нагадаємо, путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії.

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