Певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

Певица Таисия Повалий, активно поддерживающая политику России в Украине, дала несколько концертов в стране-агрессоре. Певица Анастасия Приходько не смогла смолчать на такой предательский шаг.

Свой ответ Повалий Приходько опубликовала в своем Instagram.

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Во время своих концертов в России Повалий призналась в теплых чувствах к стране-террористке. Артистка даже поблагодарила РФ.

Анастасия Приходько резко прокомментировала российские гастроли Повалий. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Ты еще на колени стань...Запомните это!!! И никогда не прощайте, они все начнут когда-то лезть назад и умолять их простить. Но, по моему мнению, ей путь в Украину закрыт навсегда. А, кстати, где ее сын, она же его здесь оставила, а что она будет говорить, когда его мобилизуют?" — прокомментировала Приходько слова Повалий.

Таисия Повалий выступила в двух российских городах — Уфе и Кемерово. В Уфе был концерт под названием "Время героев", а в Кемерово — "ПесниZаРодину", с террористическим символом Z, который оккупанты рисовали на технике, когда начали полномасштабное вторжение в Украину.

После концертов Повалий давала интервью русским пропагандистам. Она заявила, что "украинцы духовно не воспитаны".

Таисия Повалий до полномасштабной войны жила и работала в России. Поэтому певица-предательница в октябре 2022 года попала под санкции СНБО.

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