Путініст Тіматі викупив мережу піцерій, яка вирішила залишити ринок Росії

Репер Тіматі. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Репер Тіматі, який підтримує політику Путіна, придбав активи піцерії Domino's Pizza в Росії. Компанія планувала залишити Росію через складні умови в країні-агресорі.

Про покупку репер повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Партнером репера став відомий ресторатор Антон Пінський.

На піцерію чекає ребрендинг. Попереднім власником Domino's Pizza була компанія DP Eurasia. 21 серпня вона повідомила про припинення спроб продати російські активи піцерії та оголосила про запуск процедури банкрутства.

Ресторатор Пінський з репером Тіматі. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Репер Тіматі. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Репер Тіматі. Фото: instagram.com/timatiofficial/

"Вирішили зайнятися піцею. Із цього дня офіційно", — прокоментував світлини репер.

Тіматі і Пінський вже мають досвід перезапуску в Росії бізнесу компанії, що залишила країну. У березні 2022 року американська мережа кав'ярень Starbucks повідомила, що припиняє всю ділову активність, включаючи постачання продукції на територію РФ. Потім компанія заявила про рішення залишити російський ринок. Активи Starbucks придбали у партнерстві Тіматі, Пінський та компанія "Сіндіка".

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