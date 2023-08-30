Зрадниця Повалій під час пропагандистських концертів подякувала Росії

Співачка Таїсія Повалій. Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Співачка Таїсія Повалій, яка активно підтримує агресію Росії в Україні, дала кілька пропагандистських концертів. Артистка-зрадниця зізналася у теплих почуттях до країни-терористки.

Про це пише ТСН.

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Таїсія Повалій виступила у двох російських містах — Уфі та Кемерово. В Уфі був концерт під назвою "Время героев", а в Кемерово — "ПесниZаРодину", з терористичним символом Z, який окупанти малювали на техніці, коли розпочали повномасштабне вторгнення до України.

"Хочеться сьогодні сказати слова подяки улюбленій країні, великій країні. Росія, я люблю тебе. Люблю вас, мої дорогі", — сказала зі сцени співачка-зрадниця.

Після концертів Повалій давала інтерв'ю російським пропагандистам. Вона заявила, що "українці духовно не виховані".

"У наш час обов'язково потрібні пісні патріотичні. Час такий, розумієте. Чим більше на нас хочуть посягнути, тим ми маємо бути згуртованішими, бути патріотично налаштовані, повинні бачити, бути разом. Я думаю, саме такі пісні вирощують ту молодь, яку не можна буде потім ось так ось підкупити. Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб усі переживали за сім'ї, щоб усі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у росії велике. І наша молодь — вона могутня, вона мудра", — сказала Повалій.

Таїсія Повалій до повномасштабної війни жила та працювала в Росії. Коли країна-агресорка розпочала вторгнення, вона залишилася в Росії та підтримала війну. Через це співачка-зрадниця у жовтні 2022 року потрапила під санкції від РНБО.

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