Анастасія Приходько знялась у стильній фотосесії у центрі Києва

Співачка Анастасія Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Співачка Анастасія Приходько знялась у фотосесії на Хрещатику. Зірка розповіла, що це була її давня мрія.

Фото Анастасія запостила у своєму Instagram.

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Мрія дитинства

Співачка Анастасія Приходько приміряла стильні образи у чорно-білій фотосесії.

"Обожнюю фотографуватися на вулиці! А ще в мене була дитяча мрія зробити фото на Хрещатику, чому? Тому, що я вважала, що тількі багаті можуть собі дозволити фоткатися в центрі Києва. Ще одна дитяча мрія виповнилася", — підписала знімки зірка.

Також знаменитість поділилась подробицями створення фотосесії. Приходько розповіла, що фото необроблені, на них вона така яка є: втомлена, з синцями під очима та невиспана.

"Повністю відображає те, що сьогодні відбувається", — прокоментувала зірка.

Співачка раніше заявляла, що не соромиться бути справжньою та пишається своїм тілом після народження дітей.

"Бог створив жінку до появи глянцю, лайків, подіуму, сцени! Він створив жінку, щоб вона могла подарувати життя! І кожна жінка має пишатися кожною клітиною свого тіла, яке допомогло виносити та народити нову людину! Мої досягнення стоять за моєю спиною! Три чудові дитини! Два синочки та лапачка донька!", — розповіла зірка.

Нагадаємо, українські знаменитості щоденно публікують десятки сторіз та дописів у своїх соцмережах, розповідаючи правду про криваві дії країни-терориста. Однак багато хто з зірок стикнувся з блокуванням, зокрема, в Instagram. Тривалий час у соцмережі не було співачки Анастасії Приходько.

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