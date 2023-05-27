Тіна Кароль знялась у чуттєвій фотосесії

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль порадувала прихильників чуттєвими знімками. Артистка у шовковій сукні здійняла фурор серед фоловерів.

Знімками зірка поділилась у своєму Instagram.

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Тіна Кароль після фотосесії у стилі співачки Мадонни перетворилась на ніжну грацію в об'єктиві фотографа Michael Fedorak. "Ти ідеальна", "принцеса", засипали Тіну компліментами прихильники.

"Сила жіночності дійсно надзвичайна, особливо, в складний період. Українки мають вроджену здатність залишатися міцними та стійкими в умовах негараздів, надихаючи оточуючих своєю незламною впевненістю та грацією", — підписала світлину Кароль.

Раніше Тіна Кароль знялась у сміливій фотосесії, яка нагадала відомий образ співачки Мадонни.

Фотографувала Тіну українка, яка мешкає у США, Яна Яцюк. У минулому Яна також знімала відомих голлівудських зірок: Кейт Бланшетт, Енн Хетевей, Біллі Айліш та багатьох інших.

Нагадаємо, глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль.

Нагадаємо, у мережі показали, де живе Тіна Кароль. Відомо, що артистка багато років живе у своєму заміському будинку, який їй побудував колись покійний чоловік Євген, разом із сином Веніаміном та прислугою.

Цей розкішний маєток має три поверхи, великий сад на подвір’ї, розаріум та власний город. Сама Тіна Кароль дуже любить доглядати за рослинами, тому вона зробила гарний вигляд навколо будинку.