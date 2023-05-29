Анастасия Приходько снялась в стильной фотосессии в центре Киева

Певица Анастасия Приходько. Фото: instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько снялась в фотосессии на Крещатике. Звезда рассказала, что это была ее давняя мечта.

Фото Анастасия запостила в своем Instagram.

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Мечта детства

Певица Анастасия Приходько примерила стильные образы в черно-белой фотосессии.

"Обожаю фотографироваться на улице! А еще у меня была детская мечта сделать фото на Крещатике, почему? Потому что я считала, что только богатые могут себе позволить фоткаться в центре Киева. Еще одна детская мечта исполнилась", — подписала снимки звезда.

Также знаменитость поделилась подробностями создания фотосессии. Приходько рассказала, что фото необработаны, на них она такая какая есть: уставшая, с синяками под глазами и невыспавшаяся.

"Полностью отражает то, что сегодня происходит" , — прокомментировала звезда.

Певица ранее заявляла, что не стесняется себя настоящей и гордится своим телом после рождения детей.

"Бог создал женщину до появления глянца, подиума, сцены! Он создал женщину, чтобы она могла подарить жизнь! И каждая женщина должна гордиться каждой клеткой своего тела, которое помогло выносить и родить нового человека! Мои достижения стоят за моей спиной! Три замечательные ребенка! Два сыночка и лапачка дочь!" , — рассказала звезда.

Напомним, украинские знаменитости ежедневно публикуют десятки сториз и сообщений в своих соцсетях, рассказывая правду о кровавых действиях страны-террориста. Однако многие из звезд столкнулись с блокировкой, в частности, в Instagram. Долгое время в соцсети не было певицы Анастасии Приходько.

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