Анатоліч підтримав ЛГБТК+ спільноту та нарвався на хейт

Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Google

По всьому світу тривають прайди на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. На тлі активного обговорення в українському суспільстві законопроєкту про цивільне партнерство, знаменитості почали публічно підтримувати представників так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свою позицію висловив і шоумен Анатолій Анатоліч.

Відповідна публікація з'явилась в його Instagram.

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Позиція Толіча щодо ЛГБТК+ спільноти

Багатодітний зірковий батько, який разом з дружиною Юлою виховує двох доньок та сина, прокоментував позицію багатьох українців, які вважають, що можна стати геєм, лесбійкою, трансгендером, квіром або небінарною особистістю лише після живого спостереження за представниками ЛГБТК+ спільноти. Це основний аргумент противників людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

"Це в людях з народження. З цим не треба боротися. Це треба розуміти і приймати", — заявив шоумен.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Обурення підписників Толіча

В коментарях під дописом шоумена переважно дописи від противників ЛГБТК+ спільноти. Вони не сприймають позицію Толіча та мільйонів інших українців.

Цікаво, як ви відреагуєте, коли разом з вашим сином в пісочку гратиметься здоровий дядя в спідничці. Або той самий дядя піде пісяти з вашими дочками в туалет

Я, наприклад, не хочу прогулюючись в парку з сином дивитися як лижуться два здорових мужики. Може я старомодний в цих питаннях, але цього пропагування ЛГБТ стає дуже багато. Ми дійдемо до того, що через якихось умовних 50 років, гетеросексуалів буде меншість.

По ходу "зверху" дали команду піарити цю тему! Піпл пішов "хавати"

Попахує хайпом, чи хейтом. Я не відрізняю одне від іншого. Толіч, якщо тебе утримують проти твоєї волі, підморгни оком хоча б якимось

Прайд то агресивна пропаганда. Чому вони дозволяють собі ходити вулицями в доволі вульгарному вигляді? Це бачать діти, підлітки. Я не бачу десь заходів проти них! Це надумана проблема, і її занадто агресивно просувають

Відписався

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова очолила українську делегацію на прайді в Лондоні. Також ми розповідали, що перший український ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny Bunny оголосив переможців.