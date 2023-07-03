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Анатоліч підтримав ЛГБТК+ спільноту та нарвався на хейт

3 липня 2023 08:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Анатоліч підтримав ЛГБТК+ спільноту та нарвався на хейт
Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

По всьому світу тривають прайди на підтримку прав ЛГБТК+ спільноти. На тлі активного обговорення в українському суспільстві законопроєкту про цивільне партнерство, знаменитості почали публічно підтримувати представників так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації. Свою позицію висловив і шоумен Анатолій Анатоліч.

Відповідна публікація з'явилась в його Instagram.

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Позиція Толіча щодо ЛГБТК+ спільноти

Багатодітний зірковий батько, який разом з дружиною Юлою виховує двох доньок та сина, прокоментував позицію багатьох українців, які вважають, що можна стати геєм, лесбійкою, трансгендером, квіром або небінарною особистістю лише після живого спостереження за представниками ЛГБТК+ спільноти. Це основний аргумент противників людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією.

"Це в людях з народження. З цим не треба боротися. Це треба розуміти і приймати", — заявив шоумен. 

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Обурення підписників Толіча

В коментарях під дописом шоумена переважно дописи від противників ЛГБТК+ спільноти. Вони не сприймають позицію Толіча та мільйонів інших українців. 

  • Цікаво, як ви відреагуєте, коли разом з вашим сином в пісочку гратиметься здоровий дядя в спідничці. Або той самий дядя піде пісяти з вашими дочками в туалет
  • Я, наприклад, не хочу прогулюючись в парку з сином дивитися як лижуться два здорових мужики. Може я старомодний в цих питаннях, але цього пропагування ЛГБТ стає дуже багато. Ми дійдемо до того, що через якихось умовних 50 років, гетеросексуалів буде меншість.
  • По ходу "зверху" дали команду піарити цю тему! Піпл пішов "хавати"
  • Попахує хайпом, чи хейтом. Я не відрізняю одне від іншого. Толіч, якщо тебе утримують проти твоєї волі, підморгни оком хоча б якимось
  • Прайд то агресивна пропаганда. Чому вони дозволяють собі ходити вулицями в доволі вульгарному вигляді? Це бачать діти, підлітки. Я не бачу десь заходів проти них! Це надумана проблема, і її занадто агресивно просувають
  • Відписався

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова очолила українську делегацію на прайді в Лондоні. Також ми розповідали, що перший український ЛГБТК+ кінофестиваль Sunny Bunny оголосив переможців.

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