"Мої перші виступи були в гей-клубах": Полякова прокоментувала свій візит на прайд

Співачка Оля Полякова на прайді в Лондоні. Фото: Instagram/yuliiaharkusha

Напередодні в столиці Великої Британії пройшов прайд. На нього завітала співачка Оля Полякова. Вона прилетіла з Польщі, аби підтримати ЛГБТіК+ спільноту та нагадати світу про війну в Україні.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах Полякової.

Полякова на прайді в Лондоні

Поляковій довірили очолити українську делегацію з важливою місією. Співачка в яскравому образу воїна доносила навколишнім меседж, присвячений Україні: Give us wings to protect our rainbow (в перекладі з англійської — "Надайте нам крила для захисту нашої веселки").

"Слоган ходи навіяний історичним візитом президента України Володимира Зеленського до Лондона в лютому 2023 року, під час якого він неодноразово закликав надати нам літаки. Його заклик "Дайте нам крила, щоб захистити свободу", проголошений перед британським парламентом, став легендарним. Україна — це вже частина прогресивного світу, незалежно від того, як швидко ми виграємо цю війну. Тому сьогодні ми маємо особливо чітко підкреслювати, що нас, українців, обʼєднує, а не розділяє. А обʼєднують нас прагнення свободи, безпеки і рівноправності всіх наших громадян", — написала Полякова.

Зв’язок Полякової з ЛГБТіК+ спільнотою

В інтерв’ю телеканалу "Київ" співачка згадала, що її перші виступи були в гей-клубах. Оля зауважила, що серед її шанувальників чимало представників з так званою нетрадиційною орієнтацією. Співачка завжди поважала та поважає всіх своїх фанатів та людей в цілому, незалежно від їхніх інтимних вподобань.

"Мені просто не було де про це так голосно заявити. Коли мене запросили представляти Україну на лондонському прайді, я, звісно, сказала, що дуже хочу це зробити. Своїм прикладом хочу показати, що це не забаганки, не пропаганда. Дуже часто мені пишуть в коментарях, люди не розуміють проблем. Вони кажуть: "А чому ви не захищаєте права гетеросексуальних шлюбів?". Тому що вони в нас захищені. Ти можеш піти в РАЦС, одружитися і через пів року відсудити квартиру (сміється. — Ред.). А ось ЛГБТ спільнота цього зробити не може. Права всіх людей мають захищатися", — сказала Полякова.

