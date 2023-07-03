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Анатолич поддержал ЛГБТК+ сообщество и нарвался на хейт

3 июля 2023 08:51
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Анатолич поддержал ЛГБТК+ сообщество и нарвался на хейт
Шоумен Анатолий Анатолич. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

По всему миру проходят прайды в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества. На фоне активного обсуждения в украинском обществе законопроекта о гражданском партнерстве знаменитости начали публично поддерживать представителей так называемой нетрадиционной сексуальной ориентации. Свою позицию высказал и шоумен Анатолий Анатолич.

Соответствующая публикация появилась в его Instagram.

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Позиция Толича по ЛГБТК+ сообществу

Многодетный звездный отец, который вместе с женой Юлой воспитывает двух дочерей и сына, прокомментировал позицию многих украинцев, считающих, что можно стать геем, лесбиянкой, трансгендером, квиром или небинарной личностью только после живого наблюдения за представителями сообщества ЛГБТК+. Это основной довод противников людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Это в людях с рождения. С этим не нужно бороться. Это нужно понимать и принимать", — заявил шоумен.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Возмущение подписчиков Толича

В комментариях под постом шоумена преимущественно сообщения от противников ЛГБТК+ сообщества. Они не воспринимают позицию Толича и миллионов других украинцев.

  • Интересно, как вы отреагируете, когда вместе с вашим сыном в песочке будет играть здоровый дядя в юбочке. Или тот самый дядя пойдет писать с вашими дочерьми в туалет
  • Я, например, не хочу прогуливаясь в парке с сыном смотреть как лижутся два здоровых мужика. Может я старомоден в этих вопросах, но этого пропаганды ЛГБТ становится очень много. Мы придем к тому, что через каких-то условных 50 лет гетеросексуалов будет меньшинство
  • По ходу "сверху" дали команду пиарить эту тему! Пипл пошел "хавать"
  • Попахивает хайпом или хейтом. Я не отличаю друг от друга. Толич, если тебя удерживают против твоей воли, подмигни глазом хотя бы каким-нибудь
  • Прайд это агрессивная пропаганда. Почему они позволяют себе ходить по улицам в довольно вульгарном виде? Это видят дети, подростки. Я не вижу где-нибудь мер против них! Это надуманная проблема, и ее слишком агрессивно продвигают
  • Отписался

Напомним, ранее мы писали, что певица Оля Полякова возглавила делегацию на прайде в Лондоне. Также мы рассказывали, что первый украинский ЛГБТК+ кинофестиваль Sunny Bunny объявил победителей.

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