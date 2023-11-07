Анатоліч прокоментував відео, на якому проводить захід російською

Ведучий Анатолій Анатоліч. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Днями мережею ширилося відео, на якому ведучий Анатолій Анатоліч вів захід російською мовою. Ведучий прокоментував цей випадок і розповів, чому говорив мовою агресора.

Коментар ведучий дав ресурсу Музвар.

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Нещодавно Анатолій Анатоліч був ведучим Big Money Forum у США. З заходу зявилося відео, на якому ведучий розмовляє російською, попри те, що він активно пропагує у своїх соціальних мережах перехід на українську мову і засуджує проросійських колег.

Виявилося, що у рамках форумунатоліч говорив трьома мовами: українською, російською та англійською. За його словами, це було прохання організаторів, адже гості заходу були з різних країн.

Він прокоментував відео, яке почали обговорювати у мережі.

"Я вів українською, англійською і деякі речі, на прохання організаторів дублював російською, так як в залі були казахи, молдовани, латиші та естонці. І навіть білоруси, і можливо колишні росіяни, нині американці", – розповів ведучий.

Він наголосив, що захід був повністю благодійним і всі присутні знали, що їх гроші підуть на підтримку ЗСУ.

"Кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток — це вже автоматичний донат на дрони для знищення російського окупанта – і я це озвучував не для українців російською мовою зокрема", – додав ведучий.

Він обурився, що йому довелося коментувати цей випадок і сказав журналістам, що якщо вони "включають режим Фаріон" то їм не до нього.

Нагадаємо, Анатоліч "спалив" Маслякова в багатті.

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