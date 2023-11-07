Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Анатоліч прокоментував відео, на якому проводить захід російською arrow

Анатоліч прокоментував відео, на якому проводить захід російською

7 листопада 2023 17:16
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Анатоліч прокоментував відео, на якому проводить захід російською
Ведучий Анатолій Анатоліч. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Днями мережею ширилося відео, на якому ведучий Анатолій Анатоліч вів захід російською мовою. Ведучий прокоментував цей випадок і розповів, чому говорив мовою агресора. 

Коментар ведучий дав ресурсу Музвар

Читайте також:

"Якщо ви "включаєте режим Фаріон" то вам не до мене"

Нещодавно Анатолій Анатоліч був ведучим Big Money Forum у США. З заходу зявилося відео, на якому ведучий розмовляє російською, попри те, що він активно пропагує у своїх соціальних мережах перехід на українську мову і засуджує проросійських колег. 

 

Виявилося, що у рамках форумунатоліч говорив трьома мовами: українською, російською та англійською. За його словами, це було прохання організаторів, адже гості заходу були з різних країн.

Він прокоментував відео, яке почали обговорювати у мережі. 

"Я вів українською, англійською і деякі речі, на прохання організаторів дублював російською, так як в залі були казахи, молдовани, латиші та естонці. І навіть білоруси, і можливо колишні росіяни, нині американці", – розповів ведучий. 

Він наголосив, що захід був повністю благодійним і всі присутні знали, що їх гроші підуть на підтримку ЗСУ.

"Кожному з гостей на початку івенту було озвучено, що квиток — це вже  автоматичний донат на дрони для знищення російського окупанта – і я це озвучував не для українців російською мовою зокрема", – додав ведучий. 

Він обурився, що йому довелося коментувати цей випадок і сказав журналістам, що якщо вони "включають режим Фаріон" то їм не до нього. 

Нагадаємо, Анатоліч "спалив" Маслякова в багатті. 

Також ми писали, що український блогер розповів, як кум Анатолія Анатоліча спонсорує війну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі