Як кум Анатолія Анатоліча спонсорує війну в Україні — відомий блогер пояснив

Український шоумен Анатолій Анатоліч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український блогер Богдан Беспалов розповів про кума відомого шоумена Анатолія Анатоліча. За його словами, кум чоловіка є спонсором ракет, які російська армія запускає по території України під час повномасштабного вторгнення.

Про це Богдан Беспалов розповів на своєму каналі в YouTube.

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Виявляється, танцюрист Андрій Цар, який раніше жив разом зі співачкою Світланою Лободою, хрестив доньку блогера на ім’я Лоліта. За словами Богдана Беспалова, сьогодні кум блогера працює на російський ринок і платить податки цій країні.

При цьому, блогер стверджує, що Анатолій Анатоліч нічого не розповідає про те, як його кум висловлюється на тему війни в Україні. Богдан Беспалов висловився про самого Анатоліча, звернувшись до нього.

Український шоумен Анатолій Анатоліч під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Ось воно, лицемірство. Від Анатолія Анатоліча не варто чекати нічого осмисленого, тому що цей персонаж працює за старими правилами шоу-бізнесу — він "топить" тих, кого зручно. А, по суті, відволікаючи маневр від факапа з Царем і його зради, ми перемикаємося на Лорак, Тодоренко та інших зрадників. Але завжди потрібно починати з себе. Правда, Анатолію Анатолічу?", — звернувся Богдан Беспалов.

Він досить різко висловився про того, ким є український шоумен Анатолій Анатоліч.

"В цілому, Анатоліч ніколи з себе нічого не уявляв, ні як людина, ні як професіонал, ні як журналіст. Вся його заслуга — його талановита дружина, яка змогла створити круту шоу-бізнесову "махину" в українському шоу-бізнесі", — також додав український блогер.

Думка Анатоліча про російськомовних українців

Нещодавно український шоумен розповів про неприємну ситуацію у Польщі. За словами Анатоліча, зараз неможливо розрізнити українців серед російськомовних людей.

"Я побув один день у Варшаві й ось що зрозумів. Тут дійсно багато росіян. І проблема в тому, що визначити, українець це чи росіянин, майже неможливо, якщо людина розмовляє російською мовою. Ви можете вдома розмовляти російською, якщо вам так зручно, але якщо ви хочете ідентифікувати себе, що ви українець, єдиний спосіб – це розмовляти українською", — зазначив Анатолій Анатоліч.

Публікація зі сторінки Анатолія Анатоліча. Фото: скриншот з Instagram

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