Наче відьму: Анатоліч "спалив" Маслякова в багатті

Шоумен Анатолій Анатоліч. Фото: Instagram/anatoliyanatolich

Шоумен Анатолій Анатоліч вирішив остаточно поставити крапку зі своїм минулим в Клубі веселих і кмітливих (КВК). Блогер був капітаном команди Кривого Рогу та виграла чимало трофеїв. У Анатоліча вдома залишились деякі речі з тих часів. І один з них Анатолій Яцечко (справжнє прізвище шоумена) він креативно знищив.

Відповідна публікація з’явилась в його Instagram.

Читайте також:

Спалювання путініста

Анатоліч опублікував відео, на якому він бере книгу "Ми починаємо КВК. Продовження", на якій зображений російський телеведучий Олександр Масляков. Саме він упродовж багатьох років був очільником цієї естрадної гумористичної командної гри, яка була популярна в незалежних країнах, які раніше входили у склад СРСР.

В будинку Анатоліча у Вишгороді, під Києвом, були гості. Вочевидь, компанія друзів відпочивала вихідними та проводжала останні теплі дні. Неочікувано для багатьох Яцечко кинув книгу у багаття. Пропутінський Масляков загорівся як пальне від іскри під оплески та овації компанії.

УВАГА! Відео містить ненормативну лексику. 18+

"Я теж свого часу грав у КВК. Як і десятки сучасних лідерів думок України. Але всьому свій час", — підписав відео Анатоліч.

У дописі він згадав відомих українців, які свого часу також були успішними в КВК. У список увійшли, зокрема Олена Кравець, Юрій Ткач, Ігор Ласточкін, Сергій Притула. Також Анатоліч згадав й Президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.

Анатоліч спалив книгу Маслякова, а також згадав коміків та президентську родину. Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анатоліч підтримав ЛГБТК+ спільноту та нарвався на хейт. Також ми розповідали, скільки грошей зібрала собака Анатоліча на допомогу тваринам Херсонщини.