Анатолич прокомментировал видео, на котором проводит мероприятие на русском
На днях по сети распространялось видео, на котором ведущий Анатолий Анатолич вел мероприятие на русском языке. Ведущий прокомментировал этот случай и рассказал, почему говорил на языке агрессора.
Комментарий ведущий дал ресурсу Музвар.
"Если вы "включаете режим Фарион" то вам не ко мне"
Недавно Анатолий Анатолич был ведущим Big Money Forum в США. С мероприятися появилось видео, на котором ведущий говорит по-русски, несмотря на то, что он активно пропагандирует в своих социальных сетях переход на украинский язык и осуждает пророссийских коллег.
Оказалось, что в рамках форума Анатолич говорил на трех языках: украинском, русском и английском. По его словам, это была просьба организаторов, ведь гости мероприятия были из разных стран.
Он прокомментировал видео, которое обсуждали в сети.
"Я вел на украинском, английском и некоторые вещи, по просьбе организаторов дублировал на русском, так как в зале были казахи, молдаване, латыши и эстонцы. И даже белорусы, и возможно бывшие русские, ныне американцы", – рассказал ведущий.
Он отметил, что мероприятие было полностью благотворительным и все присутствовавшие знали, что их деньги пойдут в поддержку ВСУ.
"Каждому из гостей в начале ивента было озвучено, что билет — это уже автоматический донат на дроны для уничтожения российского оккупанта — и я это озвучивал не для украинцев, на русском языке в частности", — добавил ведущий.
Он возмутился, что ему пришлось комментировать этот случай и сказал журналистам, что если они "включают режим Фарион", то им не к нему.
Напомним, Анатолич "сжег" Маслякова в костре.
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