Анатолич прокомментировал видео, на котором проводит мероприятие на русском

Ведущий Анатолий Анатолич. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

На днях по сети распространялось видео, на котором ведущий Анатолий Анатолич вел мероприятие на русском языке. Ведущий прокомментировал этот случай и рассказал, почему говорил на языке агрессора.

Комментарий ведущий дал ресурсу Музвар.

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Недавно Анатолий Анатолич был ведущим Big Money Forum в США. С мероприятися появилось видео, на котором ведущий говорит по-русски, несмотря на то, что он активно пропагандирует в своих социальных сетях переход на украинский язык и осуждает пророссийских коллег.

Оказалось, что в рамках форума Анатолич говорил на трех языках: украинском, русском и английском. По его словам, это была просьба организаторов, ведь гости мероприятия были из разных стран.

Он прокомментировал видео, которое обсуждали в сети.

"Я вел на украинском, английском и некоторые вещи, по просьбе организаторов дублировал на русском, так как в зале были казахи, молдаване, латыши и эстонцы. И даже белорусы, и возможно бывшие русские, ныне американцы", – рассказал ведущий.

Он отметил, что мероприятие было полностью благотворительным и все присутствовавшие знали, что их деньги пойдут в поддержку ВСУ.

"Каждому из гостей в начале ивента было озвучено, что билет — это уже автоматический донат на дроны для уничтожения российского оккупанта — и я это озвучивал не для украинцев, на русском языке в частности", — добавил ведущий.

Он возмутился, что ему пришлось комментировать этот случай и сказал журналистам, что если они "включают режим Фарион", то им не к нему.

Напомним, Анатолич "сжег" Маслякова в костре.

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