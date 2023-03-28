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Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

28 березня 2023 14:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шоумен Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно з Франції до України повернулась родина шоумена Анатолія Анатоліча. Його дружина Юла з трьома дітьми через повномасштабну війну жила в Європі. Втім, вони вирішили повернутися додому. Так, здійснилась одна з мрій зіркової родини молодша донька Лоліта святкує ювілей в Україні.

Дружина Анатоліча опублікувала у своєму Instagram зворушливе відео з привітаннями. 

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Подробиці 

Зіркова родина зібралась на кухні свого будинку, аби разом привітати Лоліту з десятиріччям. На столі на неї чекали подарунки: картина-розмальовка, власноруч написанні побажання. Також Анатоліч та Юла потішать старшу доньку домашнім улюбленцем. 

"В день народження мрії повинні здійснюватись. Тому, нарешті, їду купляти тобі сирійського хом'яка. І ще одна мрія (ще два місяці тому це була мрія) зустріти день народження вдома. Так що сьогодні всі бажання здійснені! Улюблена школа, дім, друзі і сирійський хом’як", — підписала відео Юла. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Світлана Лобода, яка є хрещеною матір’ю старшої доньки зіркового подружжя, 11-річної Аліси, завітала в гості до Анатоліча та Юли. Раніше ми розповідали, що Анатолій Анатоліч зізнався, чому не любить 14 лютого та 8 березня.

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