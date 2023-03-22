Лобода зустрілась в Києві з похресницею: хто вона

Співачка Світлана Лобода

Співачка Світлана Лобода, яка нещодавно презентувала кліп на патріотичну композицію "По-українськи", зараз перебуває в Києві. Вона не тільки взяла участь в зйомках блогерки Раміни Есхакзай, а й завітала до своїх кумів.

Про це співачка повідомила у своїх Instastories.

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Нещодавно з Франції до України повернулась родина шоумена Анатолія Анатоліча. Його дружина Юла з трьома дітьми через повномасштабну війну жила в Європі. Втім, вони вирішили повернутися додому.

До них в гості завітала співачка Світлана Лобода, яка є хрещеною матір’ю старшої доньки зіркового подружжя, 11-річної Аліси. У своїх соцмережах Юла з Анатолічем опублікували зворушливі відео довгоочікуваної зустрічі родичів. Лобода зробила репост у своєму Instagram.

Напередодні, шоумен прокоментував у соцмережах повернення жінки та дітей до України.

"Не хочу робити з цього шоу, але знаю, що позиція моєї родини для багатьох приклад. І я пишаюся своїми дітьми та їхніми життєвими поглядами. Для Аліси з Лолою повернення додому — неймовірне свято. Так і має бути для кожного. Мене запитують: "Може, ти знаєш якісь інсайди, що вирішив повернути родину в Україну?" Слухайте, я знаю один інсайд, що Україна непереможна, потужна і все в наших руках. Оце мій єдиний інсайд, більше інсайдів я не знаю", — розповів шоумен.

Раніше ми писали, що Анатоліч зізнався, чому не любить 14 лютого та 8 березня.