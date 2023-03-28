Анатолий Анатолич с женой трогательно поздравили младшую дочь с днем рождения
Недавно из Франции в Украину вернулась семья шоумена Анатолия Анатолича. Его жена Юла с тремя детьми из-за полномасштабной войны жила в Европе. Впрочем, они решили возвратиться домой. Так сбылась одна из мечт звездной семьи — младшая дочь Лолита празднует юбилей в Украине.
Жена Анатолича опубликовала в своем Instagram трогательное видео с поздравлениями.
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Звездная семья собралась на кухне своего дома, чтобы вместе поздравить Лолиту с десятилетием. На столе ее ждали подарки: картина-раскраска, собственноручно написанные пожелания. Также Анатолич и Юла порадуют старшую дочь домашним питомцем.
"В день рождения мечты должны сбываться. Поэтому, наконец, еду покупать тебе сирийского хомяка. И еще одна мечта (еще два месяца назад это была мечта) — встретить день рождения дома. Так что сегодня все желания осуществлены! Любимая школа, дом, друзья и сирийский хомяк", — подписала видео Юла.
Напомним, ранее мы писали, что певица Светлана Лобода, которая является крестной матерью старшей дочери звездных супругов, 11-летней Алисы, пришла в гости к Анатоличу и Юле. Ранее мы рассказывали, что Анатолий Анатолич признался, почему не любит 14 февраля и 8 марта.