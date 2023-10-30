Андре Тан розповів, хто не повернув йому велику суму грошей

Дизайнер Андре Тан на одному зі своїх показів. Фото: Instagram/andre_tan_official

Український дизайнер Андре Тан часто ділиться з підписниками у соцмережах історіями свого життя. Цього разу Андрій Тищенко (справжнє ім’я модельєра) розповів, кому він зайняв велику суму грошей, яку й досі не отримав.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram 41-річного дизайнера.

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Андре Тану не повернули гроші

Дизайнер розповів, що його не раз "кидали" на гроші. Однак є одна історія, якою він й досі не ділився. Андре Тан згадав вираз "якщо хочеш втратити друга, позич йому гроші".

"Колись у мене був найкращий друг дитинства. Ми пройшли багато разом — від кружків з плавання до гастролювання із народним оркестром по всьому СНД (я сподіваюся, ви памʼятаєте, що я грав на балалайці). Коли я вступив до текстильного технікуму, ми вже мало спілкувалися, а потім і зовсім втратили контакт. Але через п'ять років, коли я вже переїхав до Києва, мій "друг" раптового приїздить до мене нібито у гості і просить мене позичити не маленьку таку суму на новий бізнес", — розповів Андре Тан.

За словами Андре Тана, ця дружба багато що для нього значила. Тому він й зайняв гроші. Суму, щоправда, Андрій Тищенко не назвав. Пройшов рік — друг гроші так і не повернув. Ба більше — заблокував знаменитість в усіх соцмережах.

"Гроші він мені так і не повернув. Але ось що цікаво: він знову з'явився в моєму житті через декілька років і спробував відновити наші стосунки, навіть не згадавши про борг. Ця ситуація не про гроші. Я зрозумів, що друзі повинні відповідати внутрішньому стану — я просто переріс цю людину. І доля сама сказала мені таким чином, за допомогою втрати грошей: "Відпусти минуле, це вже не твоє, ти вже не той Андре", — підсумував Тищенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан привітав колишню дружину з днем народження та розповів, в яких вони стосунках. Також ми писали, що відверта модна колекція Андре Тана здійняла фурор на Тижні моди в Парижі.