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Стипендія імені Андре Тана: дизайнер платитиме студентам гроші

8 вересня 2023 11:38
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стипендія імені Андре Тана: дизайнер платитиме студентам гроші
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У Харківському коледжі текстилю та дизайну розпочала роботу стипендія імені Андре Тана. Дизайнер пригадав свій шлях до успіху.

Про це Андре повідомив у своєму Instagram.

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Андре Тан користується послугами українських спеціалістів у власній роботі. В своїх інтерв’ю та публічних виступах він наголошує на тому, що важливо приділяти увагу молоді, вихованню нових кадрів — зокрема, у сфері fashion-індустрії.

Тому Андре Тан Харківському коледжі текстилю та дизайну — стипендію власного імені. За умовами програми, Андре Тан обиратиме найкращих учнів коледжу, які показують відмінні результати у навчанні, і виплачуватиме їм кожен місяць стипендію. Окрім грошової винагороди, майбутні протеже дизайнера отримуватимуть допомогу з матеріалами та тканинами для розробки колекцій, організацію показів колекцій.

 

Дизайнер Андре Тан зі студентам Харківського коледжу. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан зі студентам. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

"Я закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну у 2001-му році і добре пам’ятаю ті голодні студентські часи. Інформації про реальний стан речей обмаль, за порадою нема до кого звернутись, бо нікому немає до тебе діла. Доводилось крокувати наосліп, навмання пробувати і створювати, просто на голому ентузіазмі та бажанні зробити щось визначне для української модної індустрії. Сьогодні, накопичивши досвід та ресурси, я хочу, по-перше, віддячити рідному коледжу, а по-друге, поділитись тим, що маю, з перспективною молоддю, заощадити їм час надати авторитетну підтримку та допомогу в їх починаннях. Дуже вболіваю за наш fashion, він має гриміти на весь світ як окремий, не схожий ні на що феномен!", — сказав Андре Тан.

Напомним, Андре Тан назвал ТОП вещей, которые делают тебя старше.

Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды этой осенью.

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