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Андре Тан привітав колишню дружину з днем народження та розповів, в яких вони стосунках

7 вересня 2023 09:53
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андре Тан привітав колишню дружину з днем народження та розповів, в яких вони стосунках
Дизайнер Андре Тан з колишньою дружиною. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні дизайнер Андре Тан привітав свою єдину доньку Софію з днем народження. Тепер же іменини святкує його колишня дружина, мама дівчинки, бізнесвумен Аліна Харечко.

У своєму Instagram Андрій Тищенко (справжнє ім’я модельєра) привітав екскохану з днем народження.

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Подробиці

Андре Тан зауважив, що дружба між колишніми все ж таки існує. І як приклад навів стосунки з ексдружиною.

"Аліна, я хочу подякувати тобі за ці роки, які ми провели разом — за радість, за спільні моменти, за терпіння і за всю безмежну любов, яку ти вклала у виховання нашої донечки! Ти найкраща мама, яку я міг би побажати нашій дитині. Я дуже вдячний тобі за те, як ти дбаєш про нашу доньку, і за твою неймовірну силу. Ти — прекрасний приклад для неї", — написав дизайнер та додав архівне фото з музичної премії M1Music Awards.

Андре Тан додав, що він дуже радий, що вони знайшли в собі сили та з часом змогли побудувати дружні стосунки після розлучення. Тищенко зазначив, що підтримка і дружба Харечко значить для нього дуже багато.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан замилував рідкісними кадрами з донькою. Також ми розповідали, що  Андре Тан вперше зробив у свої 40 років.

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