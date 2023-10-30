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Андре Тан рассказал, кто не вернул ему большую сумму денег

30 октября 2023 21:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Андре Тан рассказал, кто не вернул ему большую сумму денег
Дизайнер Андре Тан на одном из своих показов. Фото: Instagram/andre_tan_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинский дизайнер Андре Тан часто делится с подписчиками в соцсетях историями своей жизни. На этот раз Андрей Тищенко (настоящее имя модельера) рассказал, кому он занял большую сумму денег, которую до сих пор не получил.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 41-летнего дизайнера.

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Андре Тану не вернули деньги

Дизайнер рассказал, что его не раз "кидали" на деньги. Однако есть одна история, которой он до сих пор не делился. Андре Тан вспомнил выражение "если хочешь потерять друга, одолжи ему деньги".

"Когда-то у меня был лучший друг детства. Мы прошли многое вместе — от кружков по плаванию до гастролирования с народным оркестром по всему СНГ (я надеюсь, вы помните, что я играл на балалайке). Когда я поступил в текстильный техникум, мы уже мало общались, а потом и совсем потеряли контакт. Но через пять лет, когда я уже переехал в Киев, мой "друг" внезапного приезжает ко мне якобы в гости и просит меня одолжить не маленькую такую сумму на новый бизнес", — рассказал Андре Тан.

По словам Андре Тана, эта дружба многое для него означала. Потому он и занял деньги. Сумму, правда, Андрей Тищенко не назвал. Прошел год друг деньги так и не вернул. Более того — заблокировал знаменитость во всех соцсетях.

"Деньги он мне так и не вернул. Но вот что интересно: он снова появился в моей жизни через несколько лет и попытался восстановить наши отношения, даже не вспомнив о долге. Эта ситуация не о деньгах. Я понял, что друзья должны отвечать внутреннему состоянию — я просто перерос этого человека, и судьба сама сказала мне таким образом, с помощью потери денег: "Отпусти прошлое, это уже не твое, ты уже не тот Андре", — подытожил Тищенко.

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан поздравил бывшую жену с днем рождения и рассказал, в каких отношениях. Также мы писали, что откровенная модная коллекция Андре Тана произвела фурор на Неделе моды в Париже.

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