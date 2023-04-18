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Андрій Данилко не зміг вилетіти у США: що буде з запланованими концертами Сердючки за океаном

18 квітня 2023 17:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Андрій Данилко не зміг вилетіти у США: що буде з запланованими концертами Сердючки за океаном
Вєрка Сердючка на концерті. Фото: ukr.media
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 18 квітня, в Маямі (США) був запланований концерт Вєрки Cердючки та бенду. Цей виступ мав відкрити тур артистки у США та Канаді. Втім, в останню мить стало відомо — турне не буде. 

Композитор та співак Андрій Данилко в Instagram розповів, що шанувальникам робити з квитками, та яка причина несподіваної новини. 

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Подробиці

Нещодавно в Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребував серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів. 49-річний артист одужав і був готовий вирушати у США. Втім, виникли інші проблеми. 

"Ми маємо велику команду, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли вирушити в тур в неповному складі, адже якість та рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду. Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати", — написав Данилко. 

Також артист повідомив, що попередньо тур Північною Америкою переноситься на осінь цього року. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Данилко вперше почув прізвище диктатора Володимира Путіна. Також ми розповідали, що Вєрка Сердючка запалила на сцені  в Іспанії з одіозним російським актором Олексієм Паніним.

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