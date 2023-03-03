Європейське турне Вєрки Сердючки переноситься через серйозну хворобу

Вєрка Сердючка (співак та композитор Андрій Данилко)

Співак та композитор Андрій Данилко, відомий мільйонам в образі народної "провідниці" та суперзірки Вєрки Сердючки, активно гастролює Європою з благодійними концертами. Під час останніх виступів артисту не просто було виконувати програму через ларингіт, який до кінця не долікували. Через це скасовуються концерти в Прибалтиці.

Про це з посиланням на менеджмент артиста повідомляє видання Limon.

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П’ятого березня в Данилка та компанії запланований концерт в столиці Естонії. Втім, до Таллінна команда не поїде. У Андрія Данилка діагностовано важку форму ларингіту. Менеджмент співака за рекомендацією лікарів зсуває європейський тур на два місяці вперед.

"В Андрія Данилка на тлі ларингіту стався крововилив у голосову зв'язку. Це небезпечний стан, який потребує серйозного лікування та повного голосового спокою протягом кількох тижнів", — поділилися подробицями про самопочуття артиста його помічники.

Сам Данилко кілька разів згадував про хворобу у своїх соцмережах: на концертах в італійському Неаполі та іспанській Барселоні. Відзначимо, що на другу половина квітня в артиста запланований тур містами США. Інформацію про концерти за океаном менеджмент поки що не коментував.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка запалила в Іспанії на сцені з одіозним російським актором Олексієм Паніним. Також Андрій Данилко розповів, що зробить найперше, коли повернеться до росії.