Андрей Данилко не смог вылететь в США: что будет с запланированными концертами Сердючки за океаном

Верка Сердючка на концерте. Фото: ukr.media

Сегодня, 18 апреля, в Майами (США) был запланирован концерт Верки Сердючки и бенда. Это выступление должно было открыть тур артистки в США и Канаде. Впрочем, в последний момент стало известно — турне не будет.

Композитор и певец Андрей Данилко в Instagram рассказал, что поклонникам делать с билетами и какова причина неожиданной новости.

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Недавно у Андрея Данилко на фоне ларингита произошло кровоизлияние в голосовую связь. Это опасное состояние, требовало серьезного лечения и полного голосового покоя в течение нескольких недель. 49-летний артист выздоровел и был готов отправляться в США. Впрочем, возникли другие проблемы.

"У нас большая команда, все из разных уголков страны, и не все успели вовремя оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам. Мы не могли отправиться в тур в неполном составе, ведь качество и уровень наших шоу зависит от каждого из участников бенда. Нам искренне жаль, что обстоятельства сыграли против нас, но скоро мы непременно приедем к вам, чтобы поддерживать Украину. Все билеты остаются действительными на новые даты", — написал Данилко.

Также артист сообщил, что предварительно тур по Северной Америке переносится на осень этого года.

Напомним, ранее мы писали, как Данилко впервые услышал фамилию диктатора Владимира Путина. Также мы рассказывали, что Верка Сердючка зажгла на сцене в Испании с одиозным российским актером Алексеем Паниным.